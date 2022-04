Live-Ticker : Ukraine-Krieg: Russische Truppen nehmen Angriffe auf Stahlwerk in Mariupol wieder auf

Ukraine-Krieg: Russische Truppen nehmen Angriffe auf Stahlwerk in Mariupol wieder auf

Anwohner versammeln sich auf einem provisorischen Straßenmarkt in Mariupol neben zwei frischen Gräbern im Vordergrund. Foto: dpa/Alexei Alexandrov

Liveblog Russland hat nach eigenen Angaben die Kontrolle über die Hafenstadt Mariupol erlangt. Die Kämpfe in der Stadt sind aber noch nicht vorbei. Mehr zur Lage rund um den Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Die russische Armee hat acht Wochen nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine ihre militärischen Ziele konkretisiert. Ein Befehlshaber der russischen Militärführung sagte am Freitag der Agentur Interfax zufolge, dass Russland den kompletten Donbass und auch den Süden der Ukraine einnehmen wolle. Die UN sehen derweil mehr Anzeichen von Kriegsverbrechen in der Ukraine. Satellitenaufnahmen wiesen in der Gegend um Mariupol auf ein mögliches Massengrab hin.