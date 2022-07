Alle Infos : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Russland meldet Einnahme von Lyssytschansk

Wolodymyr Selenskyj (r), Präsident der Ukraine, besichtigt beschädigte Gebäude während er die vom Krieg betroffene Region Mykolajiw. Selenskyj bietet Europäern an, russische Erdgas-Lieferungen durch Strom aus seinem Land zu ersetzen. Foto: dpa/-

Liveblog Russlands Verteidigungsminister meldet Putin das Erreichen eines strategischen Kriegsziels: Demnach haben russische Truppen das Gebiet Luhansk im Osten der Ukraine vollständig eingenommen. Alles Wichtige zum Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Damit habe man nun die völlige Kontrolle über das Gebiet Luhansk, meldete Schoigu nach einem Bericht der Agentur Interfax am Sonntag an Präsident Wladimir Putin. Von ukrainischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Von unabhängiger Seite lassen sich Berichte aus den Kampfgebieten kaum überprüfen. In Lyssytschansk lebten früher mehr als 100.000 Menschen. Die Nachbarstadt Sjewjerodonezk hatte Russland zuvor schon erobert.