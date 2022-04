Liveticker : Ukraine-Krieg: Russland stellt in Mariupol Ultimatum für eingeschlossene Kämpfer in Stahlwerk

Ukraine-Krieg: Russland stellt in Mariupol Ultimatum für eingeschlossene Kämpfer in Stahlwerk

In der Stadt Mariupol gehen die Kämpfe am Dienstag weiter. Foto: dpa/-

Liveblog Im Osten des Landes gehen die Kämpfe weiter. Besonders in der Stadt Mariupol verschärft sich die Lage für die dort verbliebenen ukrainischen Truppen. Mehr zur Lage rund um den Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

In der Ukraine hat die russische Armee nach Angaben aus Kiew den erwarteten Großangriff im Osten gestartet. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Montagabend in einer Videobotschaft: „Wir können jetzt feststellen, dass die russischen Truppen die Schlacht um den Donbass begonnen haben, auf die sie sich seit langem vorbereitet haben.“