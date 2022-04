Aktuelle Infos : Newsticker: Russland wirf Ukraine einen Terroranschlag vor und leitet Strafverfahren ein

Zerstörung in der ukrainischen Stadt Charkiw, ausgelöst durch russischen Beschuss. Foto: dpa/Aziz Karimov

Liveblog Die Ukraine meldet die Rückeroberung mehrerer Siedlungen im Gebiet Cherson. Präsident Selenskyj entzieht zwei Generälen die Titel und spricht von „Verrätern“. Mehr zur Lage rund um den Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Die Kämpfe in der Ukraine gehen ungeachtet der von Russland angekündigten militärischen Deeskalation in der sechsten Woche mit unverminderter Härte weiter.

Die Verteidiger melden dabei Erfolge: Russische Einheiten hätten an keiner Stelle Geländegewinne verzeichnen können. Mehrere Siedlungen im südukrainischen Gebiet Cherson seien sogar zurückerobert worden. Auch die Lage in der Hauptstadt Kiew soll sich etwas entspannt haben. EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola brach unterdessen zu einer Reise in die Stadt auf.