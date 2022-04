Live-Ticker : Ukraine-Krieg: Scholz kündigt weitere Waffenlieferung an - Hinweise auf Massengräber bei Mariupol

Liveblog Russische Truppen sind im Osten der Ukraine weiter auf dem Vormarsch. Moskau meldet volle Kontrolle über Mariupol. Mehr zur Lage rund um den Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Demnach befänden sich noch rund 430 000 Einwohner in dem Gebiet. Vor Beginn des russischen Angriffskrieges am 24. Februar seien es noch mehr als 1,6 Millionen Menschen gewesen. In der nach Mariupol zweitgrößten Stadt unter ukrainischer Kontrolle in Donezk, Kramatorsk, lebten aktuell nur noch etwas mehr als 40 000 von den ursprünglich 200 000 Menschen.