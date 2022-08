Live-Ticker : Ukraine-Krieg: Scholz kündigt weitere Waffenlieferungen an

Bundeskanzler Scholz während seines Kanada-Besuchs. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Liveblog An diesem Mittwoch ist es genau ein halbes Jahr her, dass Russland die Ukraine überfiel - und dann ist es auch noch ukrainischer Nationalfeiertag. Alle Entwicklungen in unserem Live-Ticker.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa und TV-Redaktion

Während seiner Kanada-Reise kündigt der Kanzler ein neues Paket mit Waffenlieferungen an, um die Ukraine im Kampf gegen Russland zu unterstützen. Umfang: mehr als eine halbe Milliarde Euro.

Alle wichtigen Infos hier im Live-Ticker.