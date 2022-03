Aktuelle Infos : Newsticker zum Ukraine-Krieg: Scholz prangert „imperialistische Vision“ in Russland an

Newsticker zum Ukraine-Krieg: Scholz prangert „imperialistische Vision“ in Russland an

Liveblog Russland will nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums seine «militärischen Aktivitäten» in der Ukraine bei Kiew und Tschernihiw deutlich reduzieren. Alle Entwicklungen im Liveticker.

Diese Entscheidung sei angesichts des Verlaufs der Verhandlungen mit Kiew getroffen worden, teilte der Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin am Dienstag in Istanbul mit.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Westen augerufen, seine Abhängigkeit von Gas, Kohle und Öl aus Russland so schnell wie möglich zu beenden. In einer Videoansprache vor dem dänischen Parlament dankte er Dänemark am Dienstag für die Hilfe und Unterstützung bei der Abwehr des russischen Angriffskriegs auf sein Land, forderte zugleich aber weitere Sanktionen gegen Moskau. «Europa muss so schnell wie möglich Nein zu russischem Öl sagen», sagte Selenskyj. Der Handel mit Russland müsse blockiert, russische Schiffe beschlagnahmt werden. Die Umstellung auf erneuerbare Energien in Europa müsse beschleunigt werden.