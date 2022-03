Aktuelle Infos : Newsblog zum Ukraine-Krieg: Selenskyj bittet Deutschland um mehr Hilfe - USA warnen China

So wie bei der Videoübertragung vor beiden Kammern des US-Kongresses in Washington soll Wolodymyr Selenskyj (Monitor), Präsident der Ukraine, heute vor dem Deutschen Bundestag sprechen Foto: dpa/Drew Angerer

Liveblog An Tag 22 des russischen Angriffskrieges gegen sein Land wendet sich der ukrainische Präsident Selenskyj direkt an den Bundestag. Er zeichnet ein Bild von der verzweifelten Lage der Menschen in seinem Land. Den Kreml empört eine Äußerung von US-Präsident Biden. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Die Ukraine hat angesichts von Tod, Zerstörung und der Flucht von Millionen Menschen durch den russischen Angriff Deutschland um mehr Hilfe gebeten. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Donnerstag in einer Videobotschaft an die Abgeordneten des Bundestages, die Menschen in der Ukraine wollten frei leben und sich keinem anderen Land unterwerfen, das Ansprüche auf das eigene Gebiet stelle. Er dankte allen Deutschen, die sich für die Ukraine einsetzten. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellte weitere Unterstützung in Aussicht.

Die US-Regierung warnte China erneut davor, Russland im Krieg gegen die Ukraine mit militärischer Ausrüstung zu unterstützen. In einem solchen Fall würden die USA nicht zögern, China «Kosten» aufzubürden, sagte Außenminister Antony Blinken in Anspielung auf mögliche Sanktionen.

Zerstörte Fahrzeuge und Gebäude im Stadtzentrum von Charkiw, Ukraine. Foto: AP/Pavel Dorogoy

Alles Wichtige im Ticker: