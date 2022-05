Live-Ticker : Ukraine-Krieg: Zum Jahrestag des Weltkriegsendes vergleicht Selenskyj Russland mit Nazi-Deutschland

Foto: dpa/Ukraine Presidency

Liveblog In vielen Ländern wird an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 77 Jahren erinnert. Will Russland zum Tag des Sieges einen besonderen militärischen Erfolg in der Ukraine erringen? Mehr zum Thema und den Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa und TV-Redaktion

Nach der Evakuierung der letzten Zivilisten aus dem Stahlwerk Azovstal in Mariupol hofft die Ukraine auf die Rettung auch ihrer Verwundeten und Soldaten. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach am Samstagabend von einer zweiten möglichen Phase der Evakuierung, die vorbereitet werde.

Alles Wichtige im Ticker: