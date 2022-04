Live-Ticker zum Ukraine-Krieg : Ukraine-Krieg: Selenskyj wirft Russland „Erpressung“ vor - So ist die Lage

Liveblog Für die Ukraine ist Russlands Gas-Lieferstopp ein Beweis für eine kriminelle Wirtschaftspolitik. Unterdessen protestiert Moskau vehement gegen eine US-Waffenlieferung an Kiew. Mehr zur Lage rund um den Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Das wird heute wichtig

Hilfe für die Menschen in der Ukraine: Von Spenden bis zu Unterkünften - So können Sie helfen

Die Unterstützung der Ukraine spielt am Donnerstag erneut eine zentrale Rolle im Bundestag. Die Ampel-Koalition und die Union als größte Oppositionsfraktion wollen einen gemeinsamen Antrag zur Lieferung schwerer Waffen beschließen. UN-Generalsekretär António Guterres setzt unterdessen seine Vermittlungsreise fort und will Präsident Selenskyj in Kiew treffen. Eines der Hauptthemen dürfte wie beim vorherigen Besuch in Moskau die Lage in der Stadt Mariupol sein, wo Truppen und Zivilisten von der russischen Armee eingekesselt sind.