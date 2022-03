Aktuelle Infos : Newsticker zum Ukraine-Krieg: So will Putin ab dem 1. April die Gaslieferungen bezahlen lassen

Newsticker zum Ukraine-Krieg: So will Putin ab dem 1. April die Gaslieferungen bezahlen lassen

Liveblog Mit seiner Forderung, „unfreundliche“ Länder sollen ihr Gas in Rubel bezahlen, hatte Wladimir Putin keinen Erfolg. Jetzt hat er seinen neuen Plan verkündet. Mehr zur Lage rund um den Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Die Ukraine meldet auch weiter Angriffe, so etwa auf ein Treibstofflager in der Großstadt Dnipro. Abermals ringen beide Seiten um eine Feuerpause für die umkämpfte Stadt Mariupol. Die Bundesregierung hofft ihrerseits auf mehr Klarheit, ob und wie Russland weiter Gas liefert.

In den Verhandlungen mit der Ukraine über ein Ende des Kriegs hatte Russland am Dienstag angekündigt, seine Kampfhandlungen an der nördlichen Front deutlich zurückzufahren. Die Gespräche mit der russischen Delegation sollen auch nach Angaben des ukrainischen Verhandlungsführer David Arachamija am 1. April im Online-Format fortgesetzt werden. Ziel der Ukraine ist ein direktes Gespräch der Präsidenten beider Länder.