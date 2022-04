Live-Ticker zum Ukraine-Krieg : Steinmeier warnt den Kreml: Nato wird jeden Zentimeter verteidigen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schickte bei einem Slowakei-Besuch eine warnende Botschaft an Russlands Präsidenten Putin. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Liveblog Russland macht Ernst: Polen und Bulgarien bekommen kein russisches Gas mehr. Im Ringen um den Kurs im Ukraine-Krieg Bundesregierung und Opposition aufeinander zu. Mehr zur Lage rund um den Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Russland stellt seine Gaslieferungen nach Polen sowie Bulgarien ein und verschärft die Spannungen mit dem Westen damit weiter. Warschau erklärte, man sei auf den Gasstopp vorbereitet. Aus dem Bundeswirtschaftsministerium hieß es, die Versorgung in Deutschland sei gewährleistet. Russland hat nach dem Gaslieferstopp für Polen und Bulgarien anderen Ländern mit ähnlichen Schritten gedroht, sollten die Zahlungen beim Staatskonzern Gazprom nicht in Rubel eingehen.

Die Regierungsfraktionen der Ampel-Koalition und die Union als größte Oppositionsfraktion wollen an diesem Donnerstag im Bundestag einen gemeinsamen Antrag zur Unterstützung der Ukraine mit schweren Waffen beschließen. Darauf hätten sich beide Seiten verständigt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin am Mittwoch aus Unionskreisen. Auch aus der Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP wurde ein entsprechender Kompromiss bestätigt.