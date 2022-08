Live-Ticker : Ukraine-Krieg: Baerbock dankt Kanada für Nord-Stream-Turbine und bietet Kooperation an

Ukraine-Krieg: Baerbock dankt Kanada für Nord-Stream-Turbine und bietet Kooperation an

Liveblog Kanada hat eine für Russland bestimmte Turbine nach Deutschland geliefert. Die kanadische Regierung steht deswegen zu Hause massiv unter Druck. Baerbock stärkt ihr bei ihrem Antrittsbesuch den Rücken.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat sich bei Kanada für die Lieferung einer Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 1 bedankt. Zugleich bot sie dem Land eine deutlich engere Energie-Kooperation an. „Ihr habt als Regierung für die europäische Solidarität eingestanden“, sagte sie am Mittwoch bei ihrem Antrittsbesuch in Kanada nach einem Treffen mit ihrer Amtskollegin Mélanie Joly. „Wir haben gemeinsam den Bluff des russischen Präsidenten entlarvt.“