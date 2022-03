Aktuelle Infos : Newsblog zum Ukraine-Krieg: TV-Blackout bei Putin-Rede - Scholz drängt Russland zu Kriegsende

Liveblog Mehr als drei Wochen dauert der Krieg in der Ukraine schon. Geheimdienstler im Westen machen bei der russischen Armee Versorgungsprobleme aus. Dagegen lobt Putin seine Truppen - bis sich das Staatsfernsehen überraschend aus einer Übertragung ausschaltet. Alle Entwicklungen im Liveticker.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit dem Einmarsch in die Ukraine seine Armee für ihren „heldenhaften“ Einsatz gelobt. Alle Pläne würden umgesetzt, sagte Putin am Freitag in einer Rede vor Zehntausenden jubelnden Menschen im Moskauer Luschniki-Stadion. Der Auftritt sorgte aber vor allem für Aufsehen, weil die Übertragung im Staatsfernsehen ohne Angabe von Gründen plötzlich unterbrochen wurde. Stattdessen liefen aufgezeichnete Bilder.