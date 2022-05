Live-Ticker zum Ukraine-Krieg : Ukraine-Botschafter Melnyk: Scholz spielt „beleidigte Leberwurst“

Ukraine, Donezk: Ukrainische Soldaten reparieren ihren Panzer nach Kämpfen gegen russische Truppen in der Region Donezk. Foto: dpa/Michael Kappeler

Liveblog Bundeskanzler Olaf Scholz will die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland weiter militärisch und wirtschaftlich unterstützen, einen Besuch in Kiew lehnt er momentan aber ab. Der ukrainische Botschaft hat das heftig kritisiert. Das Mehr zur Lage rund um den Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa und TV-Redaktion

Der SPD-Politiker sagte in der ZDF-Sendung „Was nun?“, das Ziel seiner Politik sei: „Russland darf nicht gewinnen und die Ukraine darf nicht verlieren.“ Dass die Regierung in Kiew aber Mitte April Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgeladen habe, sei inakzeptabel gewesen. Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hat das vorläufige Nein von Bundeskanzler Olaf Scholz zu einer Kiew-Reise kritisiert.

Ein anderer Unterstützer der Ukraine, der britische Premierminister Boris Johnson, will am Dienstag per Video zum ukrainischen Parlament in Kiew sprechen. Dabei dürfte er laut vorab verbreitetem Redemanuskript weitere Militärhilfe im Wert von 300 Millionen Pfund (357 Millionen Euro) zusagen. Großbritannien will auch Spezialfahrzeuge für den sicheren Transport von Zivilisten schicken. Johnson hatte vor einigen Wochen den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew getroffen.

Alles Wichtige im Ticker: