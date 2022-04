Live-Ticker : Ukraine-Krieg: US-Minister Blinken und Austin in Kiew erwartet - So ist die Lage

Ukraine-Krieg: US-Minister Blinken und Austin in Kiew erwartet - So ist die Lage

US Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin bei einer Pressekonferenz am 11. April 2022. Foto: AP/Michael A. McCoy

Liveblog Seit zwei Monaten läuft der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Erstmals könnten ranghohe Vertreter der US-Regierung Kiew besuchen. Die Hafenstadt Odessa wurde mit Raketen angegriffen. Mehr zur Lage rund um den Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Nach Reisen zahlreicher europäischer Spitzenpolitiker wird in Kiew am Sonntag ranghoher US-Besuch erwartet. „Ich denke nicht, dass es ein großes Geheimnis ist. Morgen werde ich ein Treffen mit dem US-Verteidigungsminister (Lloyd Austin) und mit Außenminister (Antony) Blinken haben“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag. Bei einem russischen Raketenangriff auf die Hafenstadt Odessa starben unterdessen nach ukrainischen Angaben mindestens acht Menschen, darunter ein drei Monate altes Mädchen.