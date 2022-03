Aktuelle Infos : Newsblog zum Ukraine-Krieg: Kamikaze-Drohnen aus den USA und und Luftabwehrraketen aus Deutschland

Liveblog Die Kämpfe in der Ukraine gehen unerbittlich weiter. Aus Deutschland hat die Ukraine jetzt 500 Luftabwehrraketen vom Typ Strela erhalten. Die USA liefern Kampfdrohnen, die ursprünglich für US-Spezialeinsätze in Afghanistan und Irak entwickelt worden waren. Alle Entwicklungen im Liveticker.

Sie lassen sich in einem Rucksack tragen, in knapp zehn Minuten startklar machen und Ziele jenseits der Sichtweite mit hoher Präzision treffen. Je nach Bedarf können vorab Trefferkoordinaten programmiert werden. Falls es die Lage erforderlich macht, lässt sich ihr Einsatz bis zwei Sekunden vor dem Einschlag abbrechen. Die Rede ist von Kampfdrohnen der Modelle „Switchblade 300“ und „Switchblade 600“, die von den USA an die Ukraine geliefert werden.