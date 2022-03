Aktuelle Infos : Ukraine-Krieg: UN-Gericht: Russland muss Krieg stoppen - So ist die aktuelle Lage

Ukraine-Krieg: UN-Gericht: Russland muss Krieg stoppen - So ist die aktuelle Lage

Liveblog Biden bezeichnet Putin erstmals als „Kriegsverbrecher“. Moskau wirft Kiew vor, einen Chemiewaffen-Angriff auf Zivilisten vorzubereiten - um Russland die Schuld zu geben. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Knapp drei Wochen nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine setzt Moskau seine Angriffe mit unverminderter Härte fort. Die Ukraine bittet um weitere Unterstützung. US-Präsident Joe Biden hat Russlands Präsident Wladimir Putin angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine als „Kriegsverbrecher“ bezeichnet. Derweils geben sich Kiew und Moskau gegenseitig die Schuld für einen vermeintlichen Angriff auf Hunderte Zivilisten in einem Theater in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol.