Osteuropa : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Viele Tote aus Trümmern von beschossenem Haus geborgen

Tschassiw Jar: Rettungskräfte stehen auf den Trümmern eines Wohnblocks nach einem Raketeneinschlag in der Region Donezk in der Ostukraine. Foto: dpa/Nariman El-Mofty

Liveblog Bei russischen Raketenangriffen sind nach ukrainischen Angaben in dem Ort Tschassiw Jar im Gebiet Donezk womöglich mehr als 30 Menschen in einem eingestürzten Wohnblock verschüttet worden. Die aktuellen Meldungen zum Ukraine-Krieg im Live-Ticker:

Das Wohnhaus sei am Vorabend mit russischen Raketen vom Typ Uragan beschossen worden, teilte der Gouverneur des Gebiets Donezk, Pawlo Kyrylenko, in seinem Blog im Nachrichtenkanal Telegram mit. «Es sind mindestens drei Dutzend Menschen in der Ruine», sagte Kyrylenko. In dem Wohnblock seien zwei Eingänge komplett zerstört worden. Der Gouverneur veröffentlichte zahlreiche Fotos.