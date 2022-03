Aktuelle Infos : Newsticker zum Ukraine-Krieg: Ukrainische Führung wirft russischem Militär „unmenschliche Taktik“ vor - Die aktuelle Lage

Ein ukrainischer Soldat inspiziert einen zerstörten russischen Schützenpanzer nach einem Gefecht in Charkiw. Nach Angaben des russischen Generalstabs sind in der Ukraine 1351 russische Soldaten getötet worden. Foto: dpa/Felipe Dana

Liveblog Das russische Militär hat seine Luftangriffe gegen ukrainische Städte auch in der Nacht fortgesetzt. Nach ukrainischen Medienberichten wurden unter anderem die Hauptstadt Kiew sowie Luzk, Riwne und Charkiw von mehreren schweren Explosionen erschüttert. Alle Entwicklungen im Liveticker.

Ukrainische Truppen sind nach eigener Darstellung zu erfolgreichen Gegenangriffen in der Umgebung der Stadt Charkiw im Osten des Landes angetreten. Dabei seien russische Truppen am Sonntag aus mehreren Ortschaften verdrängt worden, sagte der regionale Militärchef Oleg Synegubow auf Telegram. „Wir treiben die Besatzer in Richtung (russischer) Grenze zurück“, sagte er. Auch bei Kiew gab es nach ukrainischen Militärangaben Landgewinne. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.