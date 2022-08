Live-Ticker : Selenskyj spricht vor Sicherheitsrat zum Ukraine-Krieg: „Welt ist von unserer Unabhängigkeit abhängig“

Liveblog Vor 31 Jahren erklärte die Ukraine ihre Unabhängigkeit, doch nie war ihr Überleben so gefährdet wie jetzt. Von Gratulanten wird vor allem erwartet, schwere Waffen zu liefern. Alle Entwicklungen in unserem Live-Ticker.

In Kiew herrscht Nervosität wegen befürchteter russischer Raketenangriffe auf große Städte. Selenskyj rief die Bevölkerung auf, sich an die Ausgangssperren zu halten und bei Luftalarm in Sicherheit zu bringen. „Denkt daran, wir sollen alle gemeinsam den Sieg erleben“, sagte er.