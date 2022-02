Newsblog Angriff auf die Ukraine : Schalke beendet Zusammenarbeit mit Gazprom - Friedensdemo statt Rosenmontagszug

Weiße Tauben werden bei der Kundgebung zur Friedensdemonstration am Rosenmontag in Köln in die Freiheit entlassen. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde das Rosenmontagsfest abgesagt, stattdessen zieht ein Protestmarsch durch die Innenstadt - vorbei an vielen der Motivwagen, die eigentlich für den Rosenmontagszug gebaut worden waren. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd