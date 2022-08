Ukraine-Krieg : Liveticker: Erster Zug mit Mais aus der Ukraine in Rostock eingetroffen

In diesem Foto aus dem März 2022 sieht man eine Explosion in einem Wohnhaus in Mariupol, nachdem ein Panzer der russischen Armee geschossen hat. Foto: dpa/Jens Büttner

Liveblog 1200 Tonnen Mais sind am Dienstag per Zug aus der Ukraine in Rostock eingetroffen. Weitere sollen noch folgen.

Ein erster Zug mit 1200 Tonnen Mais aus der Ukraine ist am Dienstag am Getreideterminal Rostock (GTR) entladen worden. Der 450 Meter lange Zug mit 21 Waggons kam am Vormittag an. "Es ist ein Testzug. Vier weitere sollen noch folgen", sagte GTR-Standortleiter Jacob Lubig.

Der Futtermais wurde an der ukrainisch-polnischen Grenze umgeladen und dann von der Güterbahn DB Cargo via Polen nach Rostock gebracht. Dort wurde der Mais in einer Schüttanlage aus den Waggons abgelassen und mit Förderbändern in die Silos transportiert. (dpa)

Alle wichtigen Infos hier im Live-Ticker.