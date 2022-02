Newsblog zur Ukraine-Krise : Eskalation im Russland-Konflikt: Nato begrüßt Aus für Nordstream 2

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Foto: AP/Michael Sohn

Liveblog Russlands Präsident Wladimir Putin erkennt die selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk an und entsendet Einheiten dorthin. Nun hat die Bundesregierung die Zertifizierung von Nord Stream 2 gestoppt. Auch weitere EU-Staaten fordern Sanktionen.

Seit Tagen gibt es in der Ostukraine immer mehr Gefechte zwischen von Moskau unterstützten Separatisten und Regierungstruppen. Der russische Präsident Wladimir Putin hat nun die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten anerkannt. Zugleich schloss er mit den Vertretern der beiden prorussischen Separatistenrepubliken einen Vertrag über „Freundschaft und Beistand“. Damit wird eine Stationierung russischer Soldaten dort möglich.

Als Reaktion auf die weitere Eskalation des Ukraine-Konflikts hat die Bundesregierung die Zertifizierung der russischen Gaspipeline Nordstream 2 vorerst gestoppt. Das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag in Berlin. Demnach hat die Regierung einen für die Zertifizierung benötigten Bericht an die Bundesnetzagentur zurückgezogen. Russland gibt sich von dem Schritt unbeeindruckt. Am Nachmittag treffen sich Vertreter der Nato und der Ukraine in Brüssel.

Der britische Premierminister Boris Johnson verurteilte den Schritt Putins als offenen Bruch internationalen Rechts und sprach von einer „schamlosen Verletzung der Souveränität und Integrität der Ukraine“. Am Nachmittag kündigte er wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland an.

Putin forderte die ukrainische Führung auf, sofort das Feuer in der Ostukraine einzustellen. Andernfalls werde Kiew die volle Verantwortung dafür tragen, sagte er.

Schon jetzt ist in den Gebieten der Rubel die gängige Währung. Russland hat Hunderttausende Menschen eingebürgert, gewährt Sozialleistungen und hilft beim Wiederaufbau von Betrieben.

Die Ukraine hatte Russland vor einem solchen Schritt gewarnt. Sie sieht - wie auch der Westen - Luhansk und Donezk weiter als Teile ihres Staatsgebiets. „Im Falle der Anerkennung tritt Russland de facto und de jure aus den Minsker Vereinbarungen mit allen Begleiterscheinungen aus“, hatte Außenminister Dmytro Kuleba nach der Parlamentsentscheidung gesagt.

Die Anerkennung erfolgte inmitten seit Tagen andauernder Gefechte in dem Konfliktgebiet. Beide Seiten sprachen zuletzt von mehreren Toten. Die machten sich gegenseitig für das Aufflammen der Gewalt verantwortlich. Auch internationale Beobachter berichteten von einer massiven Zunahme von Verstößen gegen einen Waffenstillstand. Im Westen wird befürchtet, dass Russland unter einem Vorwand militärisch im Donbass eingreifen könnte.

Alles Wichtige im Ticker:

22. Februar 17.44 Uhr: Nato-Generalsekretär Stoltenberg lobt Stopp von Nord Stream 2

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat den deutschen Stopp des Genehmigungsverfahrens für die umstrittene Gas-Pipeline Nord Stream 2 begrüßt, berichtet dpa. Das sagte der Norweger am Dienstag nach einem Sondertreffen der Nato-Ukraine-Kommission in Brüssel. Zugleich verurteilte Stoltenberg die Entscheidung Russlands zur Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk sowie «den weiteren russischen Einmarsch in die Ukraine».

Russland sei nun von verdeckten Versuchen, die Ukraine zu destabilisieren, zu offenen militärischen Aktionen übergegangen. «Das ist eine ernsthafte Eskalation Russlands», sagte Stoltenberg. Er sprach vom «gefährlichsten Moment für die europäische Sicherheit seit einer Generation».

Auf die Frage, ob er das russische Vorgehen als Invasion bezeichnen würde, antwortete Stoltenberg, dass Russland die Ukraine bereits 2014 überfallen habe. Nun sehe man eine weitere Invasion eines Landes, das bereits überfallen worden sei.

22. Februar 17.03 Uhr: Welche Folgen haben Russland-Sanktionen für Rheinland-Pfalz?

Die Ukraine-Krise könnte Auswirkungen für die Unternehmen in der Region haben. Je nachdem welche Sanktionen gegen Russland verhängt werden. Nicht nur Wein geht von hier aus nach Russland. Wirtschaftlich spielt Russland nicht die ganz große Rolle für Rheinland-Pfalz. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums gingen im vergangenen Jahr 1,5 Prozent der rheinland-pfälzischen Exporte in die Russische Föderation und ein Prozent der Importe kamen von dort. Trotzdem betrachte man im Ministerium die Entwicklungen im Ukraine-Konflikt mit Sorge, wie eine Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Man beobachte die Lage sehr genau und stehe in Kontakt mit „unseren Außenwirtschaftspartnern“.

22. Februar 16.23 Uhr: Trierer Völkerrechtlerin erklärt, was Putins „krasser Schritt“ bedeutet

Artikel 2 der UN-Charta, die so etwas wie die Verfassung der Vereinten Nationen ist, ist unmissverständlich. „Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt.“ Und genau dagegen habe Russlands Präsident Wladimir Putin verstoßen, sagt die Trierer Jura-Professorin Birgit Peters. Was Russlands Agieren bedeutet, lesen Sie hier.

Für Verbraucher, die ohnehin schon an steigenden Energiepreisen zu knabbern haben, könnte sich die Situation durch den Ukraine-Konflikt weiter zuspitzen. So sind am Dienstag binnen weniger Stunden die Preise für Gas und Öl stark gestiegen. Welche Folgen der Konflikt noch haben könnte, lesen Sie hier.

22. Februar 15.33 Uhr: Forderungen nach Verlegung des Champions-League-Finales

Der britische Premierminister Boris Johnson hat die Europäische Fußball-Union UEFA zur Verlegung des Champions-League-Finales aus der russischen Großstadt St. Petersburg aufgefordert. „Keine Chance, Fußballturniere in einem Russland abzuhalten, das in souveräne Staaten einmarschiert“, sagte Johnson im Parlament in London.

22. Februar 14.59 Uhr: Flughafen Hahn könnte bei Waffentransporten in die Ukraine wichtige Rolle spielen

Welche Rolle spielt der Flughafen Hahn, falls es zu einer militärischen Zuspitzung des Ukraine-Konfliktes kommen sollte? Wie Recherchen unserer Redaktion gezeigt haben, wurden über den Hunsrück-Airport mindestens in zwei Fällen im Auftrag des US-Militärs Waffen in die Ukraine transportiert. Auch US-Soldaten wurden mit zivilen Chartermaschinen mit Zwischenlandungen auf dem Hahn nach Polen in die Nähe zur ukrainischen Grenze gebracht. Wie Flugpläne im Internet zeigen, landen derzeit regelmäßig Maschinen der amerikanischen Atlas Air auf dem Hahn

22. Februar 14.44 Uhr: Sondertreffen von Vertretern der Nato-Staaten und der Ukraine

Vertreter der 30 Nato-Staaten kommen laut dpa am Nachmittag in Brüssel zu einem Sondertreffen mit Vertretern der Ukraine zusammen. Im Anschluss an die Sitzung der sogenannten Nato-Ukraine-Kommission soll es gegen 17 Uhr eine Pressekonferenz mit Generalsekretär Jens Stoltenberg geben, wie das Militärbündnis mitteilt.

Es wird erwartet, dass die Nato der Ukraine bei dem Treffen weitere Hilfe und Solidarität im Konflikt mit Russland zusichert. Als ausgeschlossen gilt allerdings direkte militärische Unterstützung. Da die Ukraine kein Mitglied des Bündnisses ist, kann sie auch nicht nach Artikel 5 des Nordatlantikvertrags Beistand beantragen. Derzeit unterstützt die Nato die Ukraine zum Beispiel beim Aufbau von Cyberabwehr-Fähigkeiten und mit Beratung. Zudem liefern einzelne Alliierte wie die USA auf Grundlage von bilateralen Vereinbarungen Waffen.

22. Februar 14.00 Uhr: Großbritannien verhängt Wirtschaftssanktionen gegen Russland.

Wie Premierminister Boris Johnson im Unterhaus in London verkündet, werden fünf russische Banken sowie drei wohlhabende russische Staatsbürger mit gezielten Sanktionen belegt. Deren Vermögen in Großbritannien werde eingefroren und Reisen nach Großbritannien unterbunden.

22. Februar 13.55 Uhr: Ukraine begrüßt Nordstream 2-Stopp - Russland zeigt sich unbeeindruckt

Die Entscheidung der Bundesregierung, das Genehmigungsverfahren für die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 zu stoppen, wird laut dpa in Kiew begrüßt. "Wahre Führungsstärke bedeutet harte Entscheidungen in schwierigen Zeiten. Der Schritt Deutschlands beweist genau das", schreibt der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba unter anderem auf Twitter.

Russland zeigt sich derweil unbeeindruckt in Sachen Nord Stream 2 sowie von der Androhung neuer Sanktionen des Westens. "Moskau hat vor nichts Angst", so Vize-Außenminister Andrej Rudenko der Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

22. Februar 12.50 Uhr: Russland bereit zu Krisengipfel

Bisher hatte der Kreml immer wieder gesagt, es gebe keinen Grund für ein Normandie-Treffen. Doch laut dpa-Informationen lenkt Russland nun ein. Ein hypothetischer Gipfel unter Vermittlung von Deutschland und Frankreich könne sich um eine gewaltfreie Lösung des Konflikts drehen.

22. Februar 12.36 Uhr: EU-Kommission für weitreichende Sanktionen

Die EU-Kommission hat nach dpa-Informationen unerwartet weitreichende Sanktionen gegen Russland vorgeschlagen. Ein den Mitgliedstaaten präsentierter Entwurf sieht Angaben von Diplomaten zufolge vor, den Handel mit russischen Staatsanleihen zu verbieten, um eine Refinanzierung des russischen Staats zu erschweren. Zudem sollen mehrere Hundert Personen und Unternehmen auf die EU-Sanktionsliste kommen.

22. Februar 12.09 Uhr: Bundestagsabgeordneter fordert Einreiseverbot für Oligarchen

Der Eifeler CDU-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Bundestagsfraktion, Patrick Schnieder, nennt den Bruch des Völkerrechts als „absolut inakzeptabel“, dieser „muss harte Sanktionen zur Folge haben“, so Schnieder. Die Sanktionen müssten vor allem das nähere Umfeld Putins betreffen, sagte er und forderte ein Einreiseverbot für Oligarchen und deren Familien in den Schengen-Raum.

Derweil macht sich der Konflikt auch bei den Öl-und Gaspreisen bemerkbar. In der Region Trier muss derzeit für 1000 Liter Heizöl über 100 Euro gezahlt werden. Am Montag lag der Preis noch bei 96 Euro.

22. Februar, 12.05 Uhr: Bundesregierung stoppt Zertifizierung von Nord Stream 2

Vor dem Hintergrund des eskalierenden Russland-Ukraine-Konflikts stoppt die Bundesregierung das Genehmigungsverfahren für die russisch-deutsche Erdgasleitung Nord Stream 2 bis auf Weiteres. Das teilte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit. Scholz hat die Entscheidung von Präsident Wladimir Putin zur Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten als schwerwiegenden Bruch des Völkerrechts verurteilt. „Die Lage ist heute eine grundlegend andere“, sagte Scholz am Dienstag in Berlin bei einer Pressekonferenz mit dem irischen Ministerpräsidenten Micheál Martin. Putin breche mit seinem Vorgehen im Osten der Ukraine nicht nur das Abkommen von Minsk, sondern auch die UN-Charta, die die Wahrung der territorialen Integrität und Souveränität von Staaten vorsehe.

22. Februar, 12.01 Uhr: Niederländischer Premier Rutte nennt Putin „total wahnsinnig“

Nach der Eskalation im Ukraine-Konflikt hat der niederländische Premier Mark Rutte den russischen Präsidenten Wladimir Putin als „wahnsinnig“ bezeichnet. „Der Mann ist natürlich total wahnsinnig“, sagte Rutte am Montagabend in einer TV-Talkshow. Rutte hatte zuvor die Nachricht erhalten, dass Putin Truppen in die selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk in der Ostukraine schicken will.

Der Premier stellte am Dienstag vor dem Parlament deutliche Reaktionen des Westens in Aussicht. Es müsse Sanktionen geben, sagte Rutte. Bei einer Invasion werde das Sanktionspaket deutlich härter. „Das werden sie fühlen, dass kann ich Ihnen versichern.“

22. Februar, 11.40 Uhr EU-Kommission schlägt weitreichende Sanktionen gegen Russland vor

Die EU-Kommission hat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unerwartet weitreichende Sanktionen gegen Russland vorgeschlagen. Ein am Dienstag den Mitgliedstaaten präsentierter Entwurf sieht Angaben von Diplomaten zufolge vor, den Handel mit russischen Staatsanleihen zu verbieten, um eine Refinanzierung des russischen Staats zu erschweren. Zudem sollen mehrere Hundert Personen und Unternehmen auf die EU-Sanktionsliste kommen.