Newsblog : Ukraine: Russische Einheiten in Kiew - Putin laut Kreml zu Verhandlungen bereit

Foto: dpa/Aleksey Nikolskyi

Liveblog Nach Russlands Einmarsch in die Ukraine sind nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums die ersten russische Einheiten in die Hauptstadt Kiew vorgedrungen. Am Nachmittag meldete der Kreml Verhandlungsbereitschaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa, SZ-Redaktion und TV-Redaktion

Gebäude in Flammen, Tausende auf der Flucht: Der russische Angriff erschüttert die Ukraine, Präsident Selenskyj ordnet eine allgemeine Mobilmachung an. An Tag zwei des russischen Angriffs meldet die Ukraine Raketenbeschuss auf die Hauptstadt Kiew und schwere Gefechte nordwestlich der Stadt. Unter anderem wurde ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen, wie die Stadtverwaltung am Freitagmorgen mitteilte.

Am Nachmittag kündigte der Kreml an, Russlands Präsident Putin sei zu Verhandlungen in Minsk bereit.

Alles Wichtige im Ticker: