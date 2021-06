Verkehr : Bei Tempo 30 stehen einige auf der Bremse

Trier Warum es nicht so einfach ist, die Geschwindigkeit in Innenstädten zu reduzieren. Ministerium weist auf Hürden hin.

Möglich seien streckenbezogene Tempolimits von 30 km/h aus Gründen der Verkehrssicherheit, des Lärmschutzes oder der Luftreinhaltung. Würden Kommunen von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, begrüße das Land dies, so die Sprecherin. Wie stark die Spielräume einer Kommune bei der Ausweisung von Tempo-30-Zonen in Innenstädten ist, zeigte sich in Trier. Seit 2014 führte die Stadt gemeinsam mit dem Umweltministerium ein Pilotprojekt in der viel befahrenen Saarstraße durch. Zwischen 22 und 6 Uhr wurde dort die Geschwindigkeit auf 30 km/h reduziert. Auch wenn die Auswertung des Modellprojektes 2017 eingestellt wurde, bewertet die Stadtverwaltung den Versuch als gelungen. Es habe sich gezeigt, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit in der Saarstraße um 10 km/h abgenommen habe. Die Lärmmessung habe eine Minderung um circa zwei Dezibel ergeben. Da die Stadt in einem dauerhaften Tempolimit die einzige Möglichkeit sieht, eine nennenswerte Lärmminderung in der Innenstadt zu erreichen, wurde im Mai ein Großteil der Trierer City zur Tempo-30-Zone erklärt. Doch längst nicht alle Trierer begrüßen die Maßnahme. „Es wird zu weiteren Staus und Verkehrsbehinderungen kommen“, glaubt ein Leser von volksfreund.de auf unserer Facebook-Seite. Ein anderer glaubt, dass die Bewohner in den jeweiligen Straßen entlastet würden, der Verkehr aber auf andere Straßen vor allem am Moselufer ausweichen werde und diese dann als „Rennstrecke“ missbraucht würden.