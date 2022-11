US-Wahlen : Warum Donald Trump nochmals Präsident werden will

Mar-A-Lago Donald Trump möchte noch einmal Präsident der Vereinigten Staaten werden. Seine Berater hatten versucht, den Ex-Präsidenten davon abzuhalten, die erneute Kandidatur so kurz nach dem Debakel bei den Zwischenwahlen anzukündigen.

Trump wies in seiner Rede jede Schuldzuweisung zurück. Die „Fake News“ verschwiegen die großartige Bilanz seiner Kandidaten bei den Midterms. Wie an so vielen Stellen seiner anfangs mit wenig Energie vom Teleprompter abgelesen Ausführungen nahm es Trump mit den Fakten nicht so genau. Die meisten von ihm unterstützten Kandidaten traten in sicheren Wahlbezirken an, die mit oder ohne seiner Rückendeckung gewonnen hätten. Es waren Trumps MAGA-Bewerber in den Wechselwähler-Staaten und Wahlkreisen, die verloren und der Partei seit den Midterms 2018 die dritte Schlappe in Folge eingetragen hatten. Trumps Top-Berater Jason Miller hatte eine 35 Minuten lange „sehr nach vorn gerichtete Rede“ versprochen. Stattdessen klagte der Ex-Präsident darüber, wie Joe Biden eine unter seiner Führung glänzende und starke Nation abgewirtschaftet habe. Der bald 80-jährige Demokrat sei so senil, „dass er auf Reisen in Idaho, willkommen in Florida sagt“. Der Präsident aber nutzte messerscharf sein Megafon, um kurz vor 21 Uhr Ostküstenzeit Trump vom fernen Bali aus die Show zu stehlen. Während dieser kurz darauf darüber spekulierte, wie China ihn die Wahlen 2020 gekostet hätte, wie die Menschen um ihren Truthahn zu Thanksgiving fürchten müssten, oder sich über Angela Merkels Akzent echauffierte, sprach Biden über den Weltfrieden. Die in Polen eingeschlagene Rakete sei nach allem, was bekannt sei, nicht von Russland aus abgeschossen worden. Aus 35 Minuten machte Trump 65 Minuten. „Amerikas Comeback beginnt genau jetzt“, verkündet der Redner im dunkelblauen Anzug und roter Krawatte. „Seid ihr bereit?“ Ergeben schallen ihm aus dem Ballsaal von Mar-A-Lago „Yeah!“- und „Trump“-Rufe entgegen.