Trier : Keine sonnigen Aussichten für Urlauber

Eine Familie geht auf einem hölzernen Steg im Meer. Doch wohin geht für die Deutschen diesmal der Urlaub? Foto: dpa/Clara Margais

Trier Ob und wann Urlaub wieder uneingeschränkt möglich ist, steht noch in den Sternen. In Deutschland wird es jedenfalls in den nächsten Wochen schwierig werden, zu verreisen. Dafür lockern aber immer mehr beliebte Urlaubsländer die Einreisebestimmungen – nicht nur für Geimpfte.

Von Bernd Wientjes

Wer an Ostern seine Urlaubsreise bereits storniert oder verschoben und gehofft hat, womöglich im Mai wegfahren oder -fliegen zu können, der wird nun – knapp drei Wochen vor Beginn der erstmaligen Pfingstferien in Rheinland-Pfalz – abermals enttäuscht sein. Denn die Zeichen stehen weiterhin nicht auf Urlaub. Zumindest für Reisen innerhalb von Deutschland zeichnet sich keine Lockerung ab. Weiterhin sind touristische Übernachtungen nicht möglich. Weder in Hotels. Noch in Ferienwohnungen. Noch auf Campingplätzen. Selbst im eigenen Wohnmobil darf man offiziell nur übernachten, um die Fahrtüchtigkeit wieder herzustellen. Offizielle Stellplätze für Wohnmobile sind geschlossen. Das führt dazu, dass viele Wohnmobilisten „wild“ parken. Vor allem Touristenorte wie Cochem an der Mosel werden an Wochenenden von den mobilen Campern überflutet, die dann verbotenerweise am Flussufer oder in den Weinbergen stehen.

Als Begründung warum Camping- und Wohnmobilstellplätze geschlossen sind, nennt das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium den Gleichheitsgrundsatz. Es verweist auf geschlossene Ferienwohnungen und Hotels. Selbst Dauercamper dürfen nicht in ihren Wohnwagen übernachten. „Das ist ein Unding“, sagt Heinrich Lang, Geschäftsführer des Verbands der Campingplatz­unternehmer Rheinland-Pfalz und Saarland. Er fordert, dass zumindest autarke Wohnmobile und Wohnwagen mit eigenen Toiletten und Duschen auf den Plätzen übernachten dürfen. Eigentlich habe man in diesem Jahr eine gute Saison erwartet. Doch bislang steht in den Sternen, wann Urlaub in Deutschland wieder möglich sein wird. Bundes- und Landesregierung raten weiter von touristischen Reisen ab.

Gleichzeitig wird aber vollständig Geimpften die Rückkehr aus Risikogebieten erleichtert. Sie müssen nicht mehr in Quarantäne. Auch in Deutschland müsse Urlaub für Geimpfte, Getestete und von Corona Genesene möglich sein, fordert Gereon Haumann, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga Rheinland-Pfalz. Hotels und Gastronomie müssten sofort geöffnet werden für alle, die nachweisen können, dass von ihnen keine akute Infektionsgefahr ausgehe, so der Verbandschef.

Auch ein Aktionsbündnis aus verschiedenen Tourismusverbänden und Reiseveranstaltern fordert, dass ihre Branche gleichgestellt werden soll etwa mit Einzelhandelsgeschäften, in denen je nach Inzidenz, Getestete oder Geimpfte Zutritt haben. In einem Brandbrief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) warnen sie davor, dass die Bundesregierung den Urlaub abschaffe.

Während in Deutschland touristische Übernachtungen in absehbarer Zeit nicht möglich sein werden, lockern immer mehr Urlaubsländer die Einreisebestimmungen – und das nicht nur für Geimpfte. Griechenland verzichtet seit dem 19. April auf die siebentägige Quarantäne für Einreisende aus der EU, falls diese vollständig geimpft sind oder ein negatives PCR-Testergebnis vorlegen, das nicht älter als 72 Stunden ist. Urlauber müssen sich zudem vor der Einreise online anmelden. Auch Reisen nach Mallorca sind grundsätzlich möglich. Die Ferieninsel gilt nicht mehr als Risikogebiet. Einreisende müssen ein negatives PCR-Testergebnis vorlegen, das nicht älter als 72 Stunden sein darf. Genauso verhält es sich bei Reisen auf die Kanaren.

Allerdings sollte man bei der Einreise in andere Länder darauf achten, wie diese die Infektionslage in Deutschland einstufen. So verlangen etwa die Niederlande oder Belgien, dass sich Deutsche nach bei länger als drei Tagen dauernden Aufenthalten zunächst zehn Tage in Quarantäne begeben. Zusätzlich sind auch hier negative PCR-Test und – wie in Belgien – eine vorherige elektronische Registrierung notwendig.

Doch im Grunde genommen, pocht die Bundesregierung darauf, dass es möglichst wenig Mobilität im In- und ins Ausland gibt, um so zu verhindern, dass sich das Virus weiter ausbreitet und vor allem das Einschleppen von neuen, womöglich gefährlicheren Corona-Varianten zu unterbinden.

Was aber tun, wenn man bereits für die Pfingstferien eine Reise gebucht hat und nicht fahren oder fliegen kann, weil es eine Reisewarnung gibt? Laut ADAC können Reisende jederzeit ihre Pauschalreise stornieren. „Allerdings kann der Veranstalter dann eine Stornogebühr verlangen. Eine kostenfreie Stornierung ist nur möglich, wenn bei einer Reise die Anreise oder Durchführung durch unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände erheblich beeinträchtigt wird“, teilt der Club mit. Eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes bei Auslandsreisen gelte als „starkes Indiz für das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände“. Der ADAC rät: „Wollen Sie eine Pauschalreise stornieren, sollten Sie mit Ihrem Reiseveranstalter in Kontakt treten und zunächst nach einer einvernehmlichen Lösung zum Beispiel einer kostenlosen Umbuchung fragen.“

Bei individuellen Buchungen von Hotels oder Ferienwohnungen kommt es zum einen auf die Kulanz der Besitzer und das jeweils gültige Recht an. In zahlreichen EU-Mitgliedstaaten legten die Hotelbetreiber selbst fest, ob die Zimmer kostenlos storniert werden dürften, ob Stornogebühren fällig würden oder ob der komplette Betrag bezahlt werden müssten, heißt es beim ADAC.