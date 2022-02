Ukraine-Konflokt : Nach Putin-Scholz-Gipfel: Zeichen stehen auf Entspannung

Auf der Suche nach Annäherung: Russlands Präsident Wladimir Putin (rechts) gestikuliert neben Bundeskanzler Olaf Scholz auf einer Pressekonferenz. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Trier Kann der Ukraine-Konflikt friedlich gelöst werden? Das Treffen von Bundeskanzler Scholz und dem russischen Präsidenten Putin macht Hoffnung. Trierer Experten geben Diplomatie eine Chance.

Von Bernd Wientjes

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) setzt in der Ukraine-Krise weiter auf Diplomatie. „Es ist unsere verdammte Pflicht, zu verhindern, dass es in Europa zu kriegerischen Eskalation kommt“, sagte er nach einem rund vierstündigen Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Eine Deeskalation der Lage sei dringend geboten. Auch Putin sagte: „Wir wollen keinen Krieg in Europa.“ Er bekundete seine Bereitschaft, weiter mit dem Westen zu verhandeln. Moskau fordert allerdings verbindliche Zusicherungen für ein Ende der Nato-Osterweiterung und insbesondere für einen Verzicht auf die Aufnahme der Ukraine in das Militärbündnis. Sowohl die Nato als auch die USA lehnen das allerdings ab.

Die Ukrainerin Natalya Penning aus Mettendorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ist skeptisch, dass die diplomatischen Verhandlungen mit Russland einen Einmarsch in ihr Heimatland verhindern können. Die Angst vor einem Krieg, vor einer Zerstörung ihres Landes sei bei ihr und ihren Landsleuten groß, sagte die Vorsitzende des Deutsch-Ukrainischen Kultur- und Freundschaftskreises. „Putin macht, was er will“, so Penning.

Enttäuscht zeigt sie sich über das Verhalten Deutschlands, keine Waffen an die Ukraine zu liefern. „Die Ukraine muss sich verteidigen können“, so die in der Eifel lebende Ukrainerin. Sie ist wütend, dass die Demokratiebewegung, die vor sieben Jahren zu Massenprotesten in der ukrainischen Hauptstadt Kiew geführt hat und bei der zahlreiche Demonstranten nach dem Eingreifen pro-russischer Sicherheitskräfte ihr Leben gelassen haben, nun quasi mit den Füßen getreten wird und möglicherweise umsonst war – falls Russland trotz aller Beteuerungen in die Ukraine einmarschiere. Deutschland gebe in der gesamten Krise kein gutes Bild ab. Mit den Gaslieferungen aus Russland über die Pipeline Nord Stream 2 habe sich Deutschland abhängig gemacht von Russland und sich damit bei den Verhandlungen über die Ukraine-Krise in eine schlechte Position gebracht, ist sie überzeugt.

Der Trierer Politikwissenschaftler Manuel Fröhlich sagt auch, dass Scholz durch seine unklaren Aussagen zu der Gaspipeline in Washington „unglücklich“ agiert habe.

Russland habe sich zunächst auf Verhandlungen mit den USA auf Großmachtebene konzentriert – auch über die Köpfe der Ukrainer und Europäer hinweg. „Das insgesamt abgestimmte und arbeitsteilige Auftreten des Westens war eine wichtige Voraussetzung dafür, dass das Treffen von Scholz und Putin die Chance zu weiteren Verhandlungen in anderen Formaten eröffnet hat“, so der Experte.

Davon geht auch der Trierer Russland-Experte und frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Bernhard Kaster aus. „Die Diplomatie hat noch eine Chance.“. Kaster glaubt nicht daran, dass russische Truppen in die Ukraine einmarschieren werden. Er begründet das mit den historisch gewachsenen, engen Beziehungen beider Länder. Aber: „Die Situation bleibt gefährlich. Eine Kriegsgefahr kann nicht ganz ausgeschlossen werden.“

Für die Vizepräsidentin des Europa-Parlaments, Katarina Barley (SPD) aus Schweich sind die roten Linien in dem Konflikt ganz klar: „Putin muss wissen: Wenn er die territoriale Unversehrtheit der Ukraine verletzt, wird das massive Konsequenzen haben. Die Europäische Union bereitet für diesen Fall harte, gemeinsame Sanktionen vor.“