Coronavirus : Gurgeln, um sicher Weihnachten zu feiern?

So sieht der Gurgeltest aus, mit dem man sich zu Hause auf Corona testen kann. Das Robert Koch-Institut hält die Tests nicht grundsätzlich für unzuverlässig, aber ihre Sicherheit sei noch nicht ausreichend belegt. Foto: TV/Bernd Wientjes

Trier Welche Möglichkeiten es gibt, um vor den Festtagen eine Corona-Infektion auszuschließen: Wir geben einen Überblick über die verschiedenen, oft komplizierten Methoden.

Weihnachten feiern mit der Familie. Das fällt für viele in diesem Jahr zumindest im größeren Rahmen aus. Zum einen wegen – der zwar etwas gelockerten, aber trotzdem – strengen Kontaktbeschränkungen. Und zum anderen auch Angst, andere, vor allem Ältere, mit dem Sars-Cov-2-Virus anzustecken. Daher stellt sich die Frage, wie man relativ sicher Weihnachten feiern kann, ohne Risiko für Oma und Opa. Die rheinland-pfälzische Landesregierung empfiehlt in ihren Corona-Regeln, vor den Festtagen eine sogenannte Schutzwoche einzulegen.

Also fünf bis sieben Tage vor Weihnachten die Kontakte auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Das kann nicht jeder, weil er vielleicht arbeiten muss. Daher setzten viele Menschen drauf, sich vor den Tagen quasi vorbeugend testen zu lassen, um – bei negativen Ergebnis – sorgenfreier feiern zu können. Doch welche Möglichkeiten gibt es überhaupt?

Sich einfach testen zu lassen, ohne Symptome oder ohne Kontakt zu einem Infizierten gehabt zu haben, geht nicht überall. In die Corona-Teststationen, die es etwa im Trierer Messepark, in Bitburg oder Wittlich gibt, wird man ohne Anlass nicht getestet.

Einige Ärzte oder auch Teststellen bieten an, dass man sich dort auf eigene Rechnung testen lassen kann. Die Sichtungsstelle in Bitburg ist an verschiedenen Tagen von Weihnachten bis Neujahr geöffnet. Die Corona-Teststation in Wittlich ist an Heiligabend von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Auch das Labor Synlab in Trier bietet bis zu den Feiertagen an, sich dort testen zu lassen.

Doch welche Tests gibt es überhaupt?

Standard ist der PCR-Test. PCR steht für polymerase chain reaction. Dabei wird in Laboren nach dem Erbgut des Virus in den Proben gesucht. Der PCR-Test erfolgt in den allermeisten Fällen durch einen Abstrich entweder in der Nase oder im Mund. Vielen ist dieses Verfahren sehr unangenehm, da das Teststäbchen tief in den Rachenraum geschoben werden muss. Daher scheint ein neuer, ebenfalls auf der PCR-Methode beruhender Test als Alternative infrage zu kommen. Es handelt sich um den sogenannten Gurgel-Test. Statt des Abstriches in Mund oder Nase muss hierbei für einige Zeit eine Kochsalzlösung gegurgelt und anschließend in einen Becher gespuckt werden. In Österreich ist dieses Verfahren bereits sehr verbreitet, die Tests sind zum Teil in Apotheken zu kaufen. Der Vorteil liege darin, dass man den Gurgeltest „ohne großen Aufwand“ zu Hause machen könne, sagt Elisabeth Schneider, Geschäftsführerin des Testlabors Synlab in Trier. Er weise eine „ähnlich hohe Sicherheit“ wie die PCR-Tests durch Abstriche. Innerhalb von 24 Stunden liege in der Regel das Ergebnis vor. Ihr Labor in der Trierer Feldstraße bietet den Gurgeltest und auch die anderen PCR-Tests auch für sogenannte Selbstzahler an, man kann sich also auf eigene Rechnung testen lassen. So könne man sich auch noch vor den Feiertagen testen lassen, sagt Schneider.

Das für die Seuchenbekämpfung zuständige Robert Koch-Institut (RKI) zweifelt zwar nicht grundsätzlich die Aussagekraft der Gurgeltests an, aber weil es nicht genügend Vergleiche zu den anderen Testverfahren gibt, scheut sich die Behörde derzeit noch vor einer grundsätzlichen Empfehlung der Tests. Es gebe noch zu wenig Erfahrungswerte zu dieser Methode. Wörtlich heißt es beim RKI: „Vor einer fachliche Empfehlung zur allgemeinen Verwendung von Rachenspülwasser für die SARS-CoV-2-Diagnostik würde das RKI gern mehr vergleichende Studien sehen, die die Evidenzlage für die Eignung dieses Probenmaterials untermauern, ohne dass wir eine Tauglichkeit der Prozedur grundsätzlich in Abrede stellen.“

Kritiker der PCR-Tests weisen daraufhin, dass diese keine Infektion sondern nur eine Virenlast nachweisen können. Grundsätzlich ist das richtig. Doch Experten sagen, dass ein positiver PCR-Test bei richtiger Anwendung eine Corona-Infektion nachweist. Ausschlaggebend ist der sogenannte Ct-Wert. Dieser gibt die Viruskonzentration an. Je höher der gefundene Ct-Wert ist, desto niedriger ist die Viruskonzentration in der untersuchten Probe. Es kann auch zu sogenannten falsch-positiven Ergebnissen kommen, dass also positiv auf das Virus getestet wird, aber nur ein geringer Virenanteil vorhanden ist. Begründet wird das mit der hohen Empfindlichkeit von PCR-Tests. Selbst geringste Mengen an Virus-Erbgut können damit nachgewiesen werden.

Die Gefahr von falschen Ergebnissen liefern auch die sogenannten Schnelltests. Das Ergebnis liegt in der Regel nach wenigen Stunden vor. Sie basieren auch auf der PCR-Methode. Auch für die Schnelltests muss eine Probe aus dem Nasenraum genommen werden. Doch der Trierer Facharzt für Mikrobiologe Ernst Kühnen, der Mediziner im Synlab-Labor ist, hält die Schnelltests für nicht so sicher. Das habe nichts mit der Qualität der Tests, sondern mit Fehlern bei der Anwendung zu tun. „Die Tests bieten keine echte Sicherheit, ganz im Gegenteil, bei Entnahme durch nicht geschultes Personal kann es zu falschen Ergebnissen kommen“. Ein negativer Test bedeute dann oft, dass getestete Personen doch positiv sein könnten. „Was in Familien, etwa zu Weihnachten oder auch gerade in Gemeinschaftseinrichtungen ein großes Problem darstellt.“ In Krankenhäusern und auch in Arztpraxen seien die Schnelltests hingen „ein akzeptables Mittel“.

Fakt ist: Keine der Tests sind freiverkäuflich. Man kann sie also nicht in Apotheken oder Drogerien kaufen. Tests sind nur in Testzentren oder beim Arzt möglich.

Anders als der Antigen-Test. Einige werden in Apotheken angeboten. Auch dazu ist ein Abstrich notwendig. Er gilt aber nicht ganz so zuverlässig, weil er eine Infektion zuverlässig erst ab einer gewissen Viruskonzentration erkennt. Der Vorteil liegt allerdings darin, dass das Ergebnis auf Corona schon nach 30 oder 40 Minuten vorliegt.

Auch der Antikörper-Test verspricht schnelle Ergebnisse und ist ebenfalls in Apotheken erhältlich. Dieser Test kann anhand einer Blutprobe nachweisen, ob eine Virusinfektion überwunden worden ist. Bei einem entsprechenden Ergebnis muss es sich aber nicht um eine Corona-Infektion gehandelt haben.