Verkehr : Das neue Deutschlandticket: Wann kommt es, wie viel spart man?

Trier Noch ist unklar, ob das geplante, deutschlandweit gültige, 49-Euro-Ticket im Januar an den Start gehen wird. Spannend auch, können Jahreskarten-Besitzer ihre Tickets dann umtauschen?

Auch die rheinland-pfälzische Mobilitätsministerin Katrin Eder (Grüne) hält eine Einführung bereits zum 1. Januar für einen Kraftakt. Sie kritisiert, dass der Bund statt der von den Ländern geforderten zusätzlichen drei Milliarden Euro für den Regionalverkehr lediglich eine Milliarde Euro zahlen wolle. „Jetzt müssen wir uns zusammensetzen und schauen, was das für das Angebot und die anderen Tarife in Rheinland-Pfalz bedeutet.“ Der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) warnte in den vergangenen Wochen immer wieder davor, dass ohne zusätzliche Mittel von Bund und Land das Nahverkehrsangebot in der Region nicht aufrechterhalten werden könnte.