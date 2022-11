Verbraucher : Werbeverbot für Fastfood? Trierer Gastronom hält das für Quatsch

ARCHIV - 22.02.2016, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Verschiedene Mars-Schokoriegel liegen am 23.02.2016 in Düsseldorf /Nordrhein-Westfalen) auf einem Tisch. (zu dpa: «Kampf gegen ungesundes Essen») Foto: Federico Gambarini/dpa - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes dpa-Nachrichten für Kinder +++ dpa-Nachrichten für Kinder +++ Foto: dpa/Federico Gambarini

Trier Eine Initiative will Werbung für ungesunde Lebensmittel eindämmen. In der Nähe von Schulen soll etwa nicht mehr für Burger und Süßigkeiten geworben werden.

Schluss mit Werbung für Süßigkeiten im Fernsehen, keine Werbung für Burger & Co. in der Nähe von Schulen und Kitas. Ein Bündnis von Ernährungs- und Kinderschutzorganisationen und Krankenkassen will Werbung für ungesunde Lebensmittel in Deutschland stark eindämmen. In ihrem Appell an die drei Ampel-Parteien im Bund fordert die Gruppe, entsprechende Werbung zwischen 6 und 23 Uhr zu verbieten. Darüber hinaus schlagen die 40 Unterzeichner eine 100-Meter-Bannmeile für solche Werbeplakate um Schulen, Kitas und Spielplätze vor.