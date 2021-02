Steuern : Steuereinnahmen eingebrochen

Das Finanzamt Trier hat die Zahlen für 2020 vorgelegt. Foto: TV/Heribert Waschbüsch

Trier Es ist keine Überraschung, dass das regionale Steueraufkommen im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen ist. Die Pandemie hinterlässt auch hier ihre Spuren. Und dennoch sind die Auswirkungen nicht einheitlich.

Der Höhenflug an Steuereinnahmen beim Finanzamt Trier ist im vergangenen Jahr jäh gebremst worden. Der Grund ist allgegenwärtig und plagt Gesellschaft und Wirtschaft auch noch in diesem Jahr: das Coronavirus und seine Auswirkungen. Beim Finanzamt Trier sind nach dem Rekordjahr 2019 im vergangenen Jahr 1,4 Milliarden Euro an regionalen Steuereinnahmen eingegangen. Das sind acht Prozent weniger als 2019 (1,5 Milliarden Euro). Zudem hat das Trierer Amt auch eine Zentralfunktion. Hier werden alle belgischen Unternehmen, die in Deutschland Umsatzsteuer verpflichtet sind, gelistet. Deren Steuerabgaben sind von 329 Millionen Euro auf 139 Millionen Euro eingebrochen (-58 Prozent), was allerdings nicht allein auf die Pandemie zurückgeht. Finanzamtschef Michael Spira erklärt: „Einige große Unternehmen haben ihre Geschäfte beispielsweise über die Niederlande abgewickelt und damit fällt diese Steuer in die Zuständigkeit des Finanzamtes Aachen.“

Die regionalen Steuereinnahmen spiegeln indes die wirtschaftliche Entwicklung im Pandemiejahr 2020 in der Region. Die aufkommensstärkste Steuerart, die Umsatzsteuer, ist hier um 110 Millionen Euro und damit 18 Prozent zurückgegangen. Die Gesamteinnahmen betragen 513 Millionen Euro gegenüber 623 Millionen Euro im Vorjahr. Die Steuereinnahmen aus den unternehmerischen Tätigkeiten – also Einkommen- und Körperschaftsteuer – sind um knapp ein Viertel des Vorjahresniveaus gesunken, insgesamt um 64 Millionen Euro. Am Arbeitsmarkt ist die Krise indes nicht so stark durchgeschlagen, findet der Finanzamtschef. „Die Lohnsteuer ist um 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresaufkommen auf 457 Millionen Euro gestiegen. Trotz Lockdown und Kurzarbeit stellt sich die Beschäftigungslage damit in der Region Trier stabil dar.“

Wie die ständige Vertreterin des Vorstehers, Julia Köster, darlegt, hat das Finanzamt versucht, der Wirtschaft bei Zahlungen entgegenzukommen. „Wir haben 80 Millionen Euro an Steuervoraussetzungen herabgesetzt, und rund 110 Millionen Euro an Stundungen akzeptiert.“ Zehn Millionen gehen dabei auf das „Konto“ der regionalen Wirtschaft, 100 Millionen entfallen auf belgische Unternehmen. „Positiv für die Wirtschaft ist dabei, dass auch keine Zinsen dafür anfallen“, sagt Julia Köster. Konkret wurden 8200 Anträge auf Herabsetzung von Vorauszahlungen entgegengenommen und 2000 Stundungen. Köster: „Das hat zumindest die Liquiditätssorgen vieler Steuerbürger gebessert.“

Für viele Pendler spielt die Homeoffice-Regelung zwischen Deutschland und Luxemburg eine wichtige Rolle, wie Rita Marx erläutert: „Die sogenannte 19-Tage-Regel wurde ab dem März-Lockdown ausgesetzt und dies besteht bis auf weiteres.“ Normalerweise muss ein Grenzpendler ab dem 20. Arbeitstag, den er außerhalb von Luxemburg arbeitet, sein Arbeitseinkommen anteilig in Deutschland versteuern. Wegen der flächendeckenden Verordnung von Homeoffice auch durch die luxemburgischen Arbeitgeber wurde diese Regelung ausgesetzt. Doch dabei gilt es einiges zu beachten, so die Expertin: „In dem Umfang, in dem im Homeoffice gearbeitet wird, können die Grenzpendler im Gegenzug keine Kosten für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte geltend machen, weil diese nicht mehr angefallen sind.“ Und ganz wichtig: „Der Steuererklärung für das Jahr 2021 ist eine Bescheinigung des Luxemburger Arbeitgebers beizufügen, die die Arbeitszeit im Homeoffice nachweist.“ Für deutsche Arbeitnehmer gibt es zunächst diese Verpflichtung nicht. Sie müssen „glaubwürdig erklären“, wann sie Homeoffice gemacht haben (dafür gibt es eine Pauschale) und wann sie zur Arbeit gefahren sind (Entfernungspauschale).

Zu Mehreinnahmen haben im vergangenen Jahr auch wieder einige spektakuläre Ermittlungserfolge der Behörde beigetragen. Seit 2012 laufen etwa die Nachverfolgungen bei den sogenannten „Korkenfällen“. Köster: „Die Verfahren sind nun zum großen Teil abgeschlossen.“ 349 Fälle sind abgeschlossen, 36, kleinere, Fälle stehen noch aus. Das brachte insgesamt Mehreinnahmen von 20 Millionen Euro, im letzten Jahr noch einmal 1,5 Millionen Euro. Insgesamt kamen durch die Arbeit der Steuerfahndung 13,8 Millionen Euro mehr in die Steuerkasse. Unter anderem durch den Herausgeber eines Tiermagazins, der sich durch Anlagenbetrug 1,6 Millionen erschlich. Das brachte ihm neben, Strafe und Nachzahlung, auch fünf Jahre Haft ein.

Bei den Unternehmensprüfungen flossen insgesamt 42 Millionen Euro (2019 = 44 Millionen) mehr in die Finanzkassen ein. Angesichts der Einschränkungen durch die Pandemie, ist Michael Spira damit aber sehr zufrieden. „Es wurden wegen der Pandemie 24 Prozent weniger Betriebe überprüft, das macht aber beim Mehrergebnis nur ein Minus von fünf Prozent aus.“