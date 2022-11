Luftverkehr : Erneutes Debakel am Hahn: Verkauf ist wohl vorerst geplatzt

Lautzenhausen Das eigens gegründete Unternehmen Siwft Conjoy hat den geforderten Kaufpreis immer noch nicht bezahlt. Möglicherweise kommen nun andere Interessenten zum Zuge.

Seitdem habe aber Swift Conjoy wenig Aktivität gezeigt, die darauf schließen lassen könnte, dass es ein ernsthaftes Interesse an dem Flughafen gibt, ist nun aus dem Umfeld des Hahn zu vernehmen. So hatten die Käufer bis zuletzt offenbar nicht alle erforderlichen Unterlagen für die Erteilung der Betriebserlaubnis des Flughafens beim zuständigen Landesbetrieb Mobilität eingereicht.

Nach außen hin gibt Plathner zu verstehen, dass ein Verkauf an Swift Conjoy weiterhin möglich ist: „Der Vollzug des Kaufvertrags verzögert sich leider nochmals. Ich stehe weiterhin mit der Käuferin in Kontakt, um den Vollzug zu realisieren“, sagte er am Mittwoch. Doch es ist ein offenes Geheimnis, dass Plathner wohl selbst Zweifel daran hegt, dass der Hahn an das Unternehmen verkauft werden wird.