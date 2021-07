Coronavirus : „Nicht die gleichen Fehler wiederholen“

Stühle stehen auf Tischen in einem leeren Klassenzimmer einer Realschule. Für den Experten Fred Zepp ist wichtig, dass die Schulen nach den Ferien wieder voll sind. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Mainz/Trier Trotz Corona-Mutationen sollen Schulen und Kitas offen bleiben, sagt Mainzer Mediziner und Stiko-Mitglied Fred Zepp. Warum er das fordert, wie es ums Impfen von Kindern steht und wie er plötzliche Erkältungswellen erklärt.

Geht es nach dem Mainzer Mediziner Fred Zepp, sollen Kinder trotz der grassierenden Delta-Variante auch nach den Ferien unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen wieder Schulen und Kitas besuchen dürfen. Der Professor, Mitglied der Ständigen Impfkommission (Stiko) und früherer Leiter des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin der Mainzer Unimedizin, sagte unserer Zeitung: „Zurückblickend waren die Maßnahmen, die Kindern und Jugendlichen im Lockdown zugemutet wurden, überzogen. Ich kann nur hoffen, dass die Politik nicht die gleichen Fehler wiederholt.“ Er kritisiert, dass es gerade auf der Bundesebene an einbezogenen Experten fehle, die die Sicht von Kindern und Jugendlichen einnehmen könnten. So nennt er auch den SPD-Politiker Karl Lauterbach einen „sicher kompetenten Gesundheitsökonomen, der aber keine Erfahrung in der klinischen Betreuung von Kindern und Jugendlichen hat“.

Lauterbach hatte in der „Rheinischen Post“ vor einem Schulstart ohne jegliche Corona-Beschränkungen und vor einer Durchseuchung aller Schüler gewarnt. Unklar sei, wie viele Kinder nach einer Erkrankung mit Spätfolgen oder einem schwächeren Immunsystem zu tun hätten. Lauterbach nannte als mögliche Maßnahme auch Wechselunterricht, Masken und die Impfung von Schülern über zwölf Jahre.

Geht es nach dem Mainzer Kindermediziner Zepp, komme es neben dem Einhalten von Hygieneregeln eher darauf an, dass sich möglichst viele Lehrer, Erzieher und chronisch vorerkrankte Schüler in den Sommerferien impfen lassen, damit besonders gefährdete Gruppen vollständigen Schutz vor dem Coronavirus zu haben. Flächendeckende Impfungen von Jugendlichen seien dann keine zwingende Voraussetzung, um Infektionen im schulischen Alltag unter Kontrolle zu behalten. Zepp sagt, dass es bei jungen Menschen extrem selten zu einem schweren Verlauf einer Sars-Cov2-Infektion komme. Innerhalb der vergangenen 19 Monaten seien in Deutschland lediglich 84 Kinder wegen Covid-19 auf Intensivstationen behandelt worden. Zwei junge Menschen zwischen 12 und 18 Jahren seien in diesen Zeitraum am Coronavirus verstorben. Diese hätten chronische Vorerkrankungen gehabt. In den USA seien in der Altersgruppe dagegen 145 Kinder und Jugendliche gestorben, was dort zu einer unterschiedlichen Risikobewertung der Impfung geführt habe. Zepp verweist dort auf ein Gesundheitssystem, „in dem es deutlich schwieriger ist, eine gute medizinische Versorgung für jeden zu garantieren“.

Gespannt verfolge er mit der Stiko die Ergebnisse des aktuellen Covid-Impfprogramms von Jugendlichen in den USA, insbesondere im Hinblick auf die Nebenwirkungen. Mit Zahlen rechne er in den kommenden Tagen. Laut den in den USA durch die Gesundheitsbehörden veröffentlichten Daten treten in einem unter 20 000 Impfungen bei jungen Männern Herzmuskelentzündungen auf, sagt Zepp.