Parteien : Droht der Union ein Tribunal?

Berlin Die CDU-Führung hat die Kreisvorsitzenden der Partei nach Berlin geladen, um über das miserable Wahlergebnis und über eine Mitgliederbefragung zu debattieren. Durchaus möglich ist, dass es turbulent zugeht – und man nach der Konferenz genauso schlau ist wie davor.

Als die Welt für die Partei noch in Ordnung war, feierte die CDU in dem großen Hotel unweit des Potsdamer Platzes in Berlin gerne mal ein rauschendes Fest. Etwa mit den Delegierten der letzten Bundesversammlung. Diesmal dürfte den meisten Christdemokraten, die am Samstag an der Stauffenbergstraße erwartet werden, nicht zum Feiern zumute sein. Auch wenn die CDU-Führung versuchen wird, die Gemüter zu besänftigen.