Coronavirus : Der tägliche Spagat in den Pflegeheimen

Die Menschen in Pflegeheimen sollen vor Corona aber auch vor sozialer Isolation bewahrt werden. Foto: dpa/Frank Molter

Trier Anders als zu Beginn der Pandemie soll es nach Möglichkeit keine Besuchsverbote in den Einrichtungen mehr geben. Gleichzeitig sollen die Bewohner vor Corona-Infektionen geschützt werden. Eine Herausforderung, vor der die Pfleger stehen.

Man werde alles unternehmen, Bewohner in den Pflegeheimen besonders zu schützen, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) vergangene Woche. Dass es immer wieder zu Corona-Ausbrüchen in den Einrichtungen kommt, macht ihr Sorge. Daher hat das Land die Vorgaben für die Heime zum Teil verschärft. Die Mitarbeiter müssen sich mindestens einmal die Woche per Schnelltest testen lassen. In Regionen, in denen die Zahl der Corona-Neuinfektionen über dem Landesdurchschnitt liegt, müssen sie zwei Mal getestet werden. Auch jeder Besucher muss sich vor dem Betreten der Einrichtung einem Schnelltest unterziehen und während der gesamten Besuchsdauer eine FFP2-Maske tragen. Ein Besuchsverbot wie im Frühjahr vergangenen Jahres soll es nicht mehr geben. Die Regeln stellten „mildere und letztlich sinnvollere Mittel im Verhältnis zu beispielsweise Besuchsverboten dar“, sagt die Gesundheitsministerin. „Der Schutz vor Corona umfasst nicht nur den Schutz vor dem Virus, sondern auch den Schutz vor sozialer Isolation.“

Sebastian Rutten, Geschäftsführer der Landespflegegesellschaft, spricht daher von einem „Spagat zwischen bestmöglichem Infektionsschutz und dem Willen, wonach eine Isolation von Menschen in Pflegeeinrichtungen unterbleiben und ein Mindestmaß sozialer Kontakte sichergestellt sein muss“. Aber letztlich seien Infektionen in den Heimen nicht vermeidbar, auch weil dort eben mit den zumeist Hochbetagten eine Risikogruppe lebe, die besonders anfällig ist für Erkrankungen, eben auch für Covid. Hinzu kommt, dass die Umsetzung von Schutzmaßnahmen vor allem bei Demenzkranken schwierig sei, sagt Markus Mai. Er ist Präsident der Landespflegekammer. Diese Bewohner hielten sich selten an Maskenpflicht und auch nicht an Abstandsregeln. Weil sie diese Maßnahmen schlichtweg auch nicht verstehen. Dadurch könnte eine von außen – durch Besucher oder Pflegekräfte – in das Heim hineingeschleppte Infektion sich schnell ausbreiten, sagt Mai. Dass sich Pfleger womöglich auch außer­halb ihrer Arbeit infizierten, könne nicht ausgeschlossen werden. Sie seien Teil der Gesellschaft und damit dem gleichen Risiko wie alle anderen ausgesetzt, sich mit Corona zu infizieren. Da sich die Mitarbeiter ein bis zwei Mal pro Woche testen lassen müssen, könne es durchaus sein, dass eine Infektion zu spät erkannt werde.

Extra Katastrophenschützer helfen Heimen (wie) Die Infektionen in den Heimen werden laut rheinland-pfälzischem Gesundheitsministerium von außen hereingetragen. „Entsprechende Ausbrüche gehen leider meist auch mit einer entsprechenden Anzahl an Toten einher“, sagt ein Ministeriumssprecher. Daher sei es auch nicht außergewöhnlich, wenn es, wie in einer Einrichtung in Konz, innerhalb kurzer Zeit zu 22 Todesfällen im Zusammenhang mit Corona komme. Die Anforderungen an den Infektionsschutz in den Einrichtungen seien schwierig, da das Leben in den Einrichtungen immer auch „ein Leben der Begegnung“ sei. Seit Mitte Dezember gebe es eine Kriseneinheit für die Pflege- und Altenheime, sagt der Sprecher. Sie stelle personelle Hilfen für die Testung von Bewohnern, Beschäftigten und Besuchern. Die Einheit bestehe aus Mitarbeitern von Hilfsorganisationen wie etwa DRK, Malteser, Johanniter oder DLRG.

Das ist auch der Grund, warum die AfD-Landtagsfraktion seit Längerem eine tägliche Testpflicht für Mitarbeiter in Pflegeheimen fordert. „Hätte man das gemacht, könnten hunderte alte Menschen noch leben“, ist Fraktionsvize Michael Frisch überzeugt.

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm hat man frühzeitig, bereits im vergangenen Jahr, auf regelmäßige Tests in Heimen gesetzt. Dort ist man überzeugt, dass dadurch die Zahl der Corona-Ausbrüche in den Einrichtungen und damit auch die der infolgedessen Gestorbenen vergleichsweise gering gehalten werden konnte. Insgesamt sind im Eifelkreis bisher 17 Menschen in Folge einer Covid-19-Infektion gestorben. Hierunter sind drei Bewohner eines Heims in Körperich sowie ein Bewohner einer Senioren-WG in Bitburg, in der es im April zu Corona-Infektionen gekommen war.