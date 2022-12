Verkehr : So läuft der Wiederaufbau der Eifelstrecke

So wie in Mürlenbach wurden entlang der Strecke neue Kabelschächte verlegt (links). Im ersten Quartal 2023 sollen die Züge aus Trier wieder bis nach Gerolstein fahren (rechts). Foto: Hoeser Rudolf

GEROLSTEIN/KYLLBURG Die Flut vom Sommer 2021 hat große Teile der Bahnstrecke zwischen Trier und Köln zerstört. Der Wiederaufbau der Eifelstrecke, der teilweise, zweigleisige Ausbau und die Elektrifizierung sind das erklärte Ziel der Deutschen Bahn AG, der Länder Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sowie des Bundesministeriums für Verkehr.

Die dazu erforderlichen Planungen und Arbeiten laufen auf Hochtouren. Viel Geduld brauchen dabei nicht nur die Reisenden, die in großen Teilen der Eifelstrecke immer noch auf den Schienenersatzverkehr mit Bussen angewiesen sind, sondern auch die verantwortlichen Planer und die bauausführenden Firmen. So mussten zuletzt angestrebte Freigaben von Teilstrecken immer wieder verschoben werden. Aktuell fahren die Regionalbahnen von Trier bis nach Kyllburg. Die Aufnahme des Regelbetriebes von Kyllburg bis Gerolstein war zum Fahrplanwechsel Anfang Dezember 2022 vorgesehen. Dieses Ziel war nicht zu erreichen.

Die Gründe dafür liegen laut Auskunft der Pressestelle der Bahn AG bei fehlender Materialverfügbarkeit und Bauressourcen. Insbesondere die für den weiteren Baufortschritt benötigten Kabel können nicht in den erforderlichen Mengen geliefert werden und sind auch über andere Bauprojekte der DB nicht beschaffbar. Daher geht die Bahn zum jetzigen Stand von einer Inbetriebnahme der Strecke Kyllburg bis Gerolstein im ersten Quartal 2023 aus.

Nach ihrer Aussage sind der komplette Wiederaufbau und die Inbetriebnahme der rund 160 Kilometer langen Eifelstrecke für Ende 2023 vorgesehen.

Betrachten wir die Arbeiten im Bereich zwischen den Bahnhöfen Kyllburg und Gerolstein. Wo in diesem Streckenabschnitt ein zweigleisiger Ausbau erfolgt, wird derzeit in Machbarkeitsstudien untersucht. Dabei ist das Land Rheinland-Pfalz für die Entscheidungen sowie die Aufträge für deren Umsetzung zuständig.

In Kyllburg wurde kürzlich die neue Bahnübergangstechnik in Betrieb genommen. Die Fernsteuerung der Signaltechnik wird künftig von Gerolstein aus gesteuert. Damit wird der Arbeitsplatz des Kyllburger Fahrdienstleiters eingespart.

Zwischen Kyllburg und St. Thomas wird eine neue Eisenbahnbrücke gebaut. Die groß angelegte Baustelleneinrichtung bietet ausreichend Platz für die Montage der Stahlkonstruktion, die als Fachwerkbrücke konstruiert wird. Der Einschub der Brücke ist für Juni 2023 vorgesehen.

Das bisherige Brückenbauwerk wird samt dem neu gebauten Pfeiler komplett zurückgebaut. Zum Anschluss des Gleises an die neue Brücke muss die Gleislage im Kurvenbereich leicht verschwenkt werden. Der Mittelpfeiler der im Jahr 2013 neu erbauten Eisenbahnbrücke in der Ortslage von St. Thomas war teilweise unterspült. Mit großem Aufwand und dem Einbau von vielen Tonnen Wasserbausteinen wurden die Auskolkungen beseitigt. Ähnlich die Situation an der Eisenbahnbrücke bei Streckenkilometer 117.000. Auch hier wurden die Pfeiler und Widerlager instandgesetzt.

Im Bereich des Haltepunktes Usch-Zendscheid befinden sich zwei Bahnübergänge. Zum Betriebsstart im ersten Quartal 2023 sollen beiden Bahnübergänge über eine technische Hilfsanlage und Bahnübergangsposten gesichert werden. Für die Erneuerung der Bahnübergangstechnik am Übergang in Richtung Zendscheid ist das Material schon vor Ort.

Von der Flut stark betroffen war der Bahnhof Densborn. Das Stellwerk im ehemaligen Empfangsgebäude wurde komplett zerstört und wird nicht wieder aufgebaut. Die DB AG baut derzeit ein neues Modulgebäude, das mit modernster, elektronischer Stellwerkstechnik ausgerüstet wird. Der Standort ist erhöht verbaut, um dadurch Hochwasserschutz zu erreichen. Die Steuerung der gesamten Technik wird von Gerolstein aus geschehen. Die beiden Bahnübergänge am Ortsein- und Ausgang werden umfassend erneuert. Die Anlagen sollen 2023 in Betrieb gehen.

Im Bereich Haltepunkt Mürlenbach befinden sich keine Weichen. Die Signalanlagen werden von Gerolstein aus gesteuert. Der Bahnübergang in der Ortsmitte bei Kilometer 112.380 wird erneuert. Im vorhanden Stellwerksgebäude in Birresborn wird, wie in Densborn, modernste Stellwerkstechnik installiert und von Gerolstein aus bedient. Vor großen Herausforderungen stehen die Planer und Baufirmen in Gerolstein. Die alte und zerstörte Stellwerkstechnik wurde komplett ausgebaut. Die Arbeiten zum Einbau der neuen Technik laufen. Eingebaut wird die Anlage im bisherigen Gebäude, jedoch im Obergeschoß. Dadurch besteht Schutz vor Hochwasser.

Elegant umschreibt die Bahnsprecherin auf Nachfrage ein weiteres Problem. Die aktuelle Höhe der Fußgängerüberführung mache es notwendig, Lösungen für die Umsetzung der Elektrifizierung der Strecke zu finden. Im Klartext: Die erst neu gebaute Fußgängerüberführung ist zu niedrig für die Montage der Oberleitungen. Es seien verschiedene Szenarien und Konzepte in der Diskussion, teilt die Bahnsprecherin weiter mit.

