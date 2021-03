Gesundheit : Trierer Brüderkrankenhaus baut bessere Patienten-Überwachung, Wittlich mehr Kreißsäle: Wo das Land in regionale Kliniken investiert

Intensivpfleger kümmern sich um Patienten. In Trier baut das Brüderkrankenhaus eine neue Station und bekommt dafür Geld vom Land. Kritiker fordern aber mehr Investitionen in Kliniken. Foto: dpa/Robert Michael

Trier/Wittlich/Mainz Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler stellte Investitionskosten in Kliniken vor. Wo Krankenhäuer in der Region profitieren, was sich für Patienten verbessert – und ob die Zuschüsse klammen Kliniken wirklich helfen.

Wenn es in der Geburtsstation an Plätzen fehlt, die Operationsräume in die Jahre kommen oder die Krankenhaus-Küche marode ist, brauchen Kliniken dringend Geld. In diesem Jahr fördert das Land die Krankenhäuser mit 128 Millionen Euro. Das teilte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) in Mainz mit. Kritikern reichen die Mittel nicht, um Kliniken zu helfen. Ein Überblick.

Profitieren auch Kliniken in der Region Trier von Investitionen

Ja. 11,7 Millionen Euro fließen vom Land in diesem Jahr alleine an baulichen Investitionskosten in den Raum Trier.

Was machen die Kliniken mit dem Geld?

Sie investieren das Geld des Landes in ganz konkrete Projekte, die sie beantragt haben. Ins Brüderkrankenhaus Trier fließen beispielsweise zwei Millionen Euro, um eine so genannte Intermediate Care Station zu bauen.

Was bringt diese Station den Patienten?

Die Station soll laut Kliniksprecherin Anne Britten „ein Bindeglied zwischen Intensiv- und Normalstation“ sein. Das Krankenhaus will dort Patienten versorgen, die nicht mehr auf der Intensivmedizin behandelt werden müssen, aber immer noch starker Pflege und Betreuung bedürfen. Ab 2024 solle diese Station in Betrieb gehen, teilt das Krankenhaus mit. „Hierdurch können Patienten nach Operationen und Interventionen besser überwacht werden. Das Brüderkrankenhaus ist damit für die beobachtete Entwicklung, dass die Patienten immer älter und kränker werden, für die Zukunft gut aufgestellt“, sagt Chefarzt Tim Piepho. Die Station stehe im Zusammenhang damit, den gemeinsamen Intensivbereich der Anästhesiologie und Neurochirurgie im Brüderkrankenhaus zu modernisieren. Noch in diesem Jahr soll das Bauvorhaben beginnen.

Welche regionalen Kliniken profitieren in diesem Jahr noch von Investitionen aus Mainz?

Zwei Millionen Euro weist das Land dem Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich zu, um die Geburtsstation auszubauen. Die Zahl der Geburten sei dort von 2018 bis 2020 von 1049 auf 1373 gestiegen, sagt Klinik-Sprecherin Sabine Zimmer. Derzeit plane man dort, drei neue Kreißsäle zu schaffen, „umgeben von modern und optimal gestalteten Nebenräumen für alle Funktionen vor und nach einer Geburt. Zudem sei dort ein „integrierter Eingriffsraum zur Durchführung zeitlich dringlicher Kaiserschnittgeburten vorgesehen“, wie die Klinik-Sprecherin mitteilt. Fünf Millionen Euro bezuschusst das Land, um die OP-Abteilung in Prüm zu modernisieren. Das Dauner Klinikum bekommt 1,5 Millionen Euro, um die Küche umzubauen. Das St. Josef-Krankenhaus in Hermeskeil kann nach Angaben des Landes für 1,2 Millionen Euro die Bettenstation sanieren.

Wie viel Investitionskosten bekommen Krankenhäuser landesweit?

Rheinland-Pfalz zahlt in diesem Jahr 66 Millionen Euro in bauliche Investitionen. 62 Millionen kommen über eine so genannte Pauschalförderung hinzu. Die helfe Kliniken, um unter anderem medizinische Geräte und Betten zu beschaffen. Hier investiert das Land nach eigenen Angaben 7,8 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Ministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt: „Das Land war, ist und bleibt ein verlässlicher Partner der Kliniken in Rheinland-Pfalz. Wir stellen eine flächendeckende stationäre Krankenhausversorgung auf hohem Niveau sicher.“

Reicht Kliniken das Geld?

Nein, sagen Kliniken, Kassen und Opposition. Sie fordern deutlich mehr Geld für Investitionen. Bernd Decker, Chef der Landeskrankenhausgesellschaft, kritisiert die unverändert hohen Ausgaben für die reinen baulichen Investitionen. Sein Vorwurf: „Damit wird noch nicht einmal das Fördervolumen des Jahres 2002 in diesem Bereich erreicht, obwohl der Baupreisindex und damit die Baukosten seitdem um rund 50 Prozent gestiegen sind“, sagt Decker. Er verweist auf viele Großinvestitionen, die in Kliniken anstünden. Ins gleiche Horn blasen die Krankenkassenverbände. Kliniken in Rheinland-Pfalz benötigten Investitionskosten von rund 300 Millionen Euro pro Jahr, rechnen sie vor. Damit bleibe die Förderung des Landes deutlich hinter dem tatsächlichen Bedarf der Krankenhäuser zurück. Die Folge, so warnen sie scharf: „Krankenhäuser werden weiterhin versuchen, über Betriebsmittel Investitionskosten zu subventionieren. Das ist vor allem im Interesse der Behandlungsqualität inakzeptabel.“ Der Vorschlag der Krankenkassenverbände weist in die Richtung, Kliniken jährliche Baupauschalen zu zahlen. Kliniken sollen dann nachweisen, wie sie das Geld verwendet haben. Sie fordern auch „notwendige Strukturreformen in der rheinland-pfälzischen Krankenhauslandschaft“, ohne dabei ins Detail zu gehen. Kritik am Land äußert bei den Investitionen auch Dunja Kleis, Landesgeschäftsführerin der Barmer. „Erhalten Kliniken nicht genug Geld vom Land, müssen sie das Geld der Krankenkassen nehmen, das für die Bezahlung des Personals vorgesehen ist, und begleichen damit die Lücke bei den Kosten für Investitionen.“ Das trage zu Personalengpässen in Kliniken bei Kleis fordert, Landeszuschüsse an Kliniken viel enger mit Qualitätsvorgaben zu verzahnen. CDU-Oppositionspolitiker Christoph Gensch sagt, in Rheinland-Pfalz sei „ein Sanierungsstau in dreistelliger Millionenhöhe Realität“. Der geringe Mittelzuwachs des Landes werde an der schwierigen Situation der Kliniken nichts ändern. „Dringend nötig wäre eine deutliche Erhöhung der Mittel“, sagt der Landtagsabgeordnete Gensch.

Wie wehrt sich das Land gegen die Kritik?

Ministerin Bätzing-Lichtenthäler kontert den Vorwurf zu niedriger baulicher Investitionen. „Es gab nicht mehr Anträge, die wir hätten bewilligen können“, sagt sie. Der Hinweis auf gestiegene Baukosten lasse außer Acht, dass Träger zugleich auch Kliniken und Betten im Land geschlossen hätten. Hinsichtlich der Koalitionsverhandlungen mit Grünen und FDP kündigt die SPD-Politikerin dennoch an, Investitionen anpassen und steigern zu wollen. „Für mich ist die stationäre Gesundheitsversorgung eins der wichtigsten Themen“, sagt sie. Zugleich nimmt sie den Bund in die Pflicht, das Fallpauschalen-System zu reformieren, das kleine Kliniken belaste. „Was wir nicht wollen, ist ein kalter Strukturwandel durch Berlin.“

Welche Mittel bekommen Kliniken noch von Bund und Land?