Lieferengpässe : Zoff um Corona-Impfstoffe - Wann sagt Astrazeneca endlich die Wahrheit?

Foto: dpa/Russell Cheyne

Zu wenig, zu spät: Im erbittert geführten Streit der EU mit dem britisch-schwedischen Pharmaunternehmen Astrazeneca gibt es erste Signale des Einlenkens. Außerdem will die EU eine Exportkontrolle für Impfstoffe auf den Weg bringen.

Von Markus Grabitz

Ende letzter Woche hatte das Unternehmen die EU nicht nur mit der Nachricht geschockt, statt der zugesagten 80 Millionen nur 31 Millionen Dosen bis Ende März zu liefern. Außerdem sollte – so das Unternehmen – die erste Lieferung erst zwei Wochen nach der Zulassung durch die EU-Behörden kommen. Für alle 27 EU-Länder sollte es demnach im ganzen Februar zudem nur eine einzige Lieferung geben. Jetzt hat das Unternehmen immerhin schon einmal drei Lieferungen im Februar zugesichert, und die erste Lieferung soll bereits eine Woche nach der Zulassung kommen.

Unterdessen macht die EU Ernst mit dem Mechanismus für eine Exportkontrolle bei Impfstoffen. Die Kommission will den Mitgliedstaaten schon am Freitag Pläne vorlegen, um die Ausfuhren zu kontrollieren und bei Ungereimtheiten mit den Lieferverträgen zu untersagen.

Die ersten Zugeständnisse machte Astrazeneca-Chef Pascal Soriot, nachdem die EU Mittwochabend den Druck auf das Unternehmen noch einmal erhöht hatte. Die EU-Seite zeigte Folgen auf, wenn das Unternehmen dabei bliebe und nur die EU für angebliche Produktionsengpässe büßen müsste, nicht aber andere Abnehmer wie etwa Großbritannien. EU-Vertreter machten deutlich, dass Astrazeneca auf die EU angewiesen sei. Jeden Tag würde das Unternehmen Anträge auf Zulassung von neuen Medikamenten stellen oder um EU-Förderung für Forschungsvorhaben bitten. Man habe sich auch sehr genau die Liste der 20 Medikamente angeschaut, die das Unternehmen derzeit in der EU verkaufe. Deutliche Worte sagte der Arzt und Europa-Abgeordnete Peter Liese (CDU): „Wenn ein Unternehmen die Europäer als Menschen zweiter Klasse behandelt, hat das ernste Konsequenzen für die langfristige Zusammenarbeit, aber auch die wirtschaftliche Zukunft des Unternehmens.“ Investoren werde nicht gefallen, dass auf dem größten Markt der Welt jeder mit dem Unternehmen im Clinch liege.

Die Drohungen mit Konsequenzen haben offensichtlich gefruchtet. Ursprünglich wollte Soriot bei der Video-Schalte gar nicht auftauchen. Dann kam er doch, anschließend konnte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides immerhin von einer besseren Atmosphäre berichten: Es habe diesmal einen „konstruktiven Ton“ gegeben. Die Kommission droht unterdessen, den Vertrag mit dem Unternehmen öffentlich zu machen. Dann werde allen klar, dass Astrazeneca vertraglich gebunden ist zu liefern und dafür von der EU eine Zahlung von 336 Millionen Euro bekommen soll.

An diesem Freitag wird erwartet, dass die EMA, die zuständige EU-Medizinagentur, aus wissenschaftlicher Sicht grünes Licht für den Impfstoff von Astrazeneca gibt. Die Bestätigung binnen weniger Stunden durch die EU-Kommission gilt danach nur noch als Formsache. Unterdessen empfiehlt die Ständige Impfkommission in Deutschland, nur 18- bis 64-Jährige mit dem Impfstoff von Astrazeneca zu impfen. Es wird damit gerechnet, dass sich die EU-Behörden aufgrund neuer Daten zur Wirksamkeit des Impfstoffes auch zu dieser Frage äußern. Der Impfstoff von Astrazeneca wäre der dritte, der in der EU zugelassen wird. Es handelt sich um einen so genannten Vektor-Impfstoff, der mit einem weniger innovativen Verfahren produziert wird als der mRNA-Impfstoff der anderen beiden Unternehmen.

Über die Wirksamkeit des Impfstoffes sind widersprüchliche Meldungen im Umlauf. Dazu sagt der Abgeordnete Liese: „Der Impfstoff hat zwar nicht so gute Daten wie die anderen beiden Produkte, er ist aber trotzdem ein guter Impfstoff.“ In klinischen Studien unter Hunderten Probanden sollen 82 Prozent komplett geschützt worden sein gegen eine Ansteckung. Von den 18 Prozent, bei denen der PCR-Test anschließend positiv war, sei keiner gestorben. Und keiner habe ernsthafte Komplikationen gehabt. Dies deutet auf eine gute Immunantwort hin. Liese: „Im Oktober wären wir über einen Impfstoff mit einem Wirkungsgrad von mehr als 50 Prozent sehr froh gewesen.“ Gesundheitsbehörden wie WHO, EMA sowie die FDA aus den USA hätten für Impfstoffe den Schwellenwert von mindestens 50 Prozent festgelegt. „Der Impfstoff von Astrazeneca überschreitet diese Schwelle definitiv.“