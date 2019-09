Bildung : 18.500 Grundschüler mehr bis 2025 in Rheinland-Pfalz: Dramatischer Lehrermangel droht

Trier Bildungsministerin will zusätzliche Stellen schaffen. An der Uni Trier soll neuer Studiengang eingerichtet werden. Eltern und Gewerkschaft fordern deutlich mehr Einstellungen.

In diesem Jahr wurden 4470 Grundschüler in der Region eingeschult. Diese Zahl könnte in den nächsten Jahren deutlich steigen. Denn es werden wieder mehr Kinder geboren – auch in der Region. Im vergangenen Jahr kamen hier 4655 Säuglinge auf die Welt. Und die werden – sofern sie hier wohnen bleiben – in den Jahren 2024 und 2025 eingeschult werden. Das führt dazu, dass es mittelfristig zu wenig Grundschullehrer gibt. 2025 werden es laut rheinland-pfälzischem Bildungsministerium rund 18 500 Grundschüler mehr sein als heute – derzeit sind es etwa 138 000 Grundschüler. Landesweit wurden in diesem Jahr rund 36 000 Erstklässler eingeschult. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) kündigte am Montag an, dass wegen der steigenden Zahl der Grundschüler 500 zusätzliche Lehrer eingestellt würden. Jedes Jahr würden dafür Grundschullehrkräfte eingestellt und Planstellen ausgebaut, sagte Hubig weiter. Auch soll die Zahl der Studierenden für das Grundschullehramt steigen. Hubig kündigte an, dass ab dem Wintersemester 2020/2021 an der Uni Trier Grundschullehrer ausgebildet werden. 120 Studienplätze sollen dafür geschaffen werden. Bislang ist das in Rheinland-Pfalz nur an der Uni Koblenz-Landau möglich.