LKA hat betroffene Bürger informiert : Rechte Feindeslisten: 600 Rheinland-Pfälzer stehen drauf

Mainz 600 Namen von Rheinland-Pfälzern stehen auf sogenannten Feindeslisten von rechten Gruppierungen. Das hat das Landeskriminalamt (LKA) in Mainz bekanntgegeben.

Die Betroffenen hätten in den vergangenen Tagen Post vom LKA bekommen, in der sie darüber informiert worden seien, dass ihr Name in verschiedenen Informationssammlungen von rechten Gruppen im Internet aufgetaucht sei. Allen sei angeboten worden, sich bei einer eigens eingerichteten zentralen Telefonnummer bei Rückfragen zu melden. Bislang hätten zehn Prozent der Betroffenen davon Gebrauch gemacht, teilte die Behörde heute mit.