Kommunalpolitik : Ahnemüller nicht mehr Mitglied der AfD-Fraktion im Kreistag Trier-Saarburg

Im Kreistag Trier-Saarburg stehen Veränderungen an. Jens Ahnemüller ist nicht mehr Mitglied der AFD-Fraktion. Das hat Landrat Günther Schartz in der Kreistagssitzung am Montag mitgeteilt. Ahnemüller war bisher Sprecher der dreiköpfigen Fraktion. Er war aus der Partei ausgeschlossen worden, behält jedoch seine Mandate.