später lesen Katholische Kirche Am Dienstag wird Weihbischof Schwarz beigesetzt FOTO: roland morgen (rm.) FOTO: roland morgen (rm.) Teilen

Twittern

Teilen



Der am Montag verstorbene Trierer Weihbischof Leo Schwarz (87) wird am Dienstag in der Pauluskapelle im Kreuzgang des Doms beigesetzt. sey