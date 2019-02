Mit der Vernehmung mehrere Zeugen ist vor dem Trierer Landgericht der Untreueprozess gegen einen Beamten der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm fortgesetzt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 59-jährigem Kreisinspektor vor, insgesamt über 1,5 Millionen Euro Steuergelder auf eigene Konten umgeleitet zu haben. Von Rolf Seydewitz

Nach Angaben eines Mitarbeiters der Kreissparkasse Bitburg-Prüm flog der Fall im vergangenen Jahr auf, nachdem ein Geldwäschebeauftragter der Bank Verdacht geschöpft hatte. Dem Mann seien die regelmäßigen Bargeldabhebungen von einem Konto merkwürdig vorgekommen, sagte der Zeuge am Dienstagmorgen vor Gericht.

Der Angeklagte hatte beim Prozessauftakt am Trierer Landgericht ein umfassendes Geständnis abgelegt (der Volksfreund berichtete am 25. Januar). Für heute Nachmittag wird mit einem Urteil gerechnet. Dem in Untersuchungshaft sitzenden Eifeler droht bei einer Verurteilung eine mehrjährige Gefängnisstrafe.