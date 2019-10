Politik : Bundestag stellt Weichen für höhere Pflege-Löhne und Moped ab 15

Berlin Das Parlament hat in einer langen Sitzung bis in die Nacht eine Reihe von Gesetzen verabschiedet. Offene Fragen und Kritik bleiben aber.

PFLEGE

Nach dem beschlossenen Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) soll eine bessere Bezahlung über eine Tarifvereinbarung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern erreicht werden. Diese will Heil dann für allgemeinverbindlich erklären. Als zweiter Weg könnten höhere Pflegemindestlöhne festgelegt werden – nicht nur für Hilfskräfte wie bisher, sondern auch für Fachkräfte. Von privaten Altenpflege-Anbietern kam massive Kritik am Vorgehen der Koalition.

Hintergrund ist, dass die Pflegeversicherung – anders als die Krankenversicherung – nur einen Teil der Kosten trägt. Dazu kommen für Heimbewohner auch noch Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen in die Heime. Insgesamt kommen so im Bundesschnitt rund 1900 Euro an Zahlungen aus eigener Tasche zusammen. Spahn will im ersten Halbjahr 2020 Vorschläge zur künftigen Finanzierung vorlegen.