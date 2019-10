Kostenpflichtiger Inhalt: Landespolitik : CDU-Spitzenkandidatur 2021 – Hunsrück-Landrat Marlon Bröhr fordert Christian Baldauf heraus

Mainz Der polarisierende 45-jährige Marlon Bröhr wagt den Machtkampf und tritt als Gegenkandidat in der Landes-CDU an. Aus der Partei werden Stimmen laut, den Rivalen von Malu Dreyer bei der kommenden Landtagswahl von den Mitgliedern wählen zu lassen. Was will Bröhr besser machen als Baldauf?

Die CDU steht vor einem Machtkampf um die Spitzenkandidatur-Frage zur Landtagswahl 2021. Marlon Bröhr hat am Dienstag erklärt, dass er im internen Wettstreit gegen den Pfälzer Christian Baldauf antreten will, auf den sich der Landesvorstand bereits als Herausforderer von Ministerpräsidentin Malu Dreyer festgelegt hat. “Ja, ich will Spitzenkandidat der CDU werden“, sagte Bröhr. Er stehe nach vielen verlorenen Landtagswahlen seit 1991 für einen "glaubwürdigen Neuanfang", weil er kein Protagonist der Niederlagen sei.

Der 45-Jährige forderte, dass die Mitglieder der CDU über den Spitzenkandidaten entscheiden – und nicht die Delegierten. Für den Parteitag am 16. November in Neustadt an der Weinstraße hat die CDU aus Kirchberg dazu einen Antrag gestellt. Der Frontalangriff gegen Bröhr gegen die bisherige Parteispitze: Die "fünf, sechs Personen, die immer die Entscheidung über das Spitzenpersonal treffen, haben in der Vergangenheit nicht die richtige Auswahl getroffen", sagte Bröhr.

Lesen Sie auch Parteien : Will er Steuermann der CDU werden?

Lesen Sie auch Landtagswahl 2021 : Landes-CDU kürt Baldauf wohl schon im November zum Spitzenkandidaten