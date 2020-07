Gesundheit : Nervosität im Großherzogtum

Gesperrte Grenzen und damit verbundene Kontrollen sollen vermieden werden: Trotz Anstieg der Corona-Infizierten in Luxemburg möchte Außenminister Jean Asselborn, dass keine Einreisesperren verhängt werden. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Luxemburg Warum steigen in Luxemburg seit Wochen die Zahlen der Neuinfektionen? Der Außenminister macht dafür die hohe Zahl an Tests verantwortlich. Wissenschaftler sehen das anders.

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn kennt sich aus mit heiklen Missionen. Der Chefdiplomat des Nachbarlandes ist auch bekannt dafür, dass er Klartext redet. Doch beim gestrigen Treffen der EU-Außenminister in Brüssel musste er auf Diplomatie setzen und einige seiner Kollegen davon überzeugen, nicht erneut die Grenzen nach Luxemburg zu schließen oder seinen Landsleuten die Einreise zu verweigern.

Viele EU-Länder betrachten die Corona-Entwicklung im Großherzogtum mit Sorge. Seit Tagen steigt die Zahl der Neuinfektionen kontinuierlich an (der TV berichtete). Daher haben Länder wie Dänemark, Finnland, Rumänien oder Irland Einreisebeschränkungen für Luxemburger verhängt. Und das macht Asselborn Sorge. Luxemburg dürfe nicht wieder ausgegrenzt werden, sagt er. Neuerliche Grenzkontrollen wären eine Katastrophe, mahnt Asselborn im Gespräch mit unserer Zeitung.

Er fürchtet wieder einen Rückfall in die Zeit zu Beginn der Pandemie, als Deutschland einseitig Grenzkontrollen für die Ausreise aus Luxemburg eingeführt hat. Asselborn hat dieses Vorgehen mehrmals deutlich kritisiert und es als einen Fehler bezeichnet. Um zu verhindern, dass es erneut soweit kommt, hat der Luxemburger in Briefen an den deutschen Außenminister Heiko Maas und den Belgiens, Philippe Goffin, die er ihnen gestern in Brüssel überreichte, deutlich gemacht, warum die Lage in Luxemburg so ist. Belgien hat Luxemburg wegen der erhöhten Infektionszahlen in die Gruppe der Länder eingestuft, für die die Warnstufe Orange gilt. Alle Belgier, die sich im Nachbarland aufgehalten haben, werden zu erhöhter Vorsicht aufgerufen.

Asselborn erklärt in den Briefen an seine Kollegen die hohe Zahl der festgestellten Infektionen mit der hohen Anzahl der durchgeführten Corona-Tests in Luxemburg. Auch dürfe man die verhältnismäßig geringe Zahl der Todesopfer (bis gestern lag diese bei 111) bei der Einschätzung der Lage nicht außen vor lassen. Die Zahl der positiv Getesteten dürfe nicht allein betrachtet werden. Weil mehr getestet werde, würden auch mehr Neuinfektionen festgestellt, sagt Asselborn.

Premierminister Xavier Bettel hatte vergangene Woche im Parlament darauf hingewiesen, dass die steigenden Infektionszahlen nur zu zehn Prozent auf die großangelegten Test zurückgingen. Hauptgrund sei die Unvernunft einiger, die sich nicht an Regeln hielten und ohne Abstand Partys gefeiert hätten.

Auch luxemburgische Wissenschaftler führen den neuerlichen Anstieg der Infektionszahlen nicht auf eine erhöhte Anzahl von Corona-Tests zurück. „Nach der kontinuierlichen Abnahme der neuen Covid-19 Fallzahlen während der letzten beiden Monate und der Stabilisierung auf einem niedrigen Niveau von weniger als 10 neuen Fällen pro Tag von Mitte Mai bis Mitte Juni, sind die Fallzahlen der letzten Woche alarmierend und könnten auf eine zweite Welle hindeuten“, heißt es in einer Analyse von Experten, die Mitglied der Covid-19-Task-Force in Luxemburg sind.