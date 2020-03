Gesundheit : Corona-Patient aus der Eifel in Quarantäne – es geht ihm gut

Bitburg Im Eifelkreis hat sich eine Person mit dem Coronavirus infiziert - offenbar erfolgte die Ansteckung durch Händeschütteln. Das Gesundheitsamt informiert alle Kontaktpersonen.

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm hat es eine Infektion mit dem Coronavirus gegeben. Es ist bislang der erste Fall in der Region. Wie Landrat Joachim Streit unserer Zeitung mitteilte, geht es der Person, zu der er keine näheren Angaben machte, gut. Am Samstag wurde die Person positiv auf Corona getestet. Das zuständige Gesundheitsamt hat angeordnet, dass sie und eine bei ihr lebende Person zu Hause in Quarantäne bleiben müssen. Das bedeutet, dass beide zwei Wochen nicht aus dem Haus gehen dürfen.

In Ägypten ist der erste deutsche Staatsbürger an Covid-19 gestorben, ein 60 Jahre alter Mann, der über Luxor in den Strandort Hurghada gereist war. Das meldeten ägyptische Behörden am Sonntag. Unklar ist, ob der Mann sich in Ägypten angesteckt hatte.