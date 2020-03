Interview : „Das Land hat nicht zu spät reagiert“

Trier Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin äußert sich zum Umgang mit der Corona-Ausbreitung.

() Auch die rheinland-pfälzische Landesregierung ist wegen der Ausbreitung des Coronavirus im Krisenmodus. Vorsorglich wurde gestern auch das diesjährige Landesfest, der Rheinland-Pfalz-Tag, Ende Juni in Andernach (Kreis Mayen-Koblenz) von der Staatskanzlei abgesagt. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 könne „ein Fest dieser Größenordnung nicht entsprechend vorbereitet werden“. Es seien in den kommenden Wochen sämtliche Kräfte in der Stadt und im Kreis gebunden.

Das Land hat lediglich empfohlen, Großveranstaltungen abzusagen, legt die Verantwortung also in die Hände der örtlichen Gesundheits- und Ordnungsämter. Warum nicht wie in Bayern ein generelles Verbot der Veranstaltungen? Entsteht so nicht innerhalb des Landes ein Flickenteppich? An manchen Orten werden Veranstaltungen abgesagt, an anderen nicht.